Mariborčani proti madžarskemu kolektivu

Odbojkarji kluba i-Vent Maribor bodo po uvodnem tesnem porazu proti Budvi in sredinem porazu brez osvojenega niza proti Budućnosti odigrali še tretjo tekmo srednjeevropske lige. Varovancem Sebastijana Škorca bo nasproti stala madžarska ekipa Mav Elore-Foxconn, ki je pri eni zmagi in enem porazu.