Četrtek, 6. 11. 2025, 10.50
8 minut
Liga Mevza, 6. november
Mariborčani proti madžarskemu kolektivu
Odbojkarji kluba i-Vent Maribor bodo po uvodnem tesnem porazu proti Budvi in sredinem porazu brez osvojenega niza proti Budućnosti odigrali še tretjo tekmo srednjeevropske lige. Varovancem Sebastijana Škorca bo nasproti stala madžarska ekipa Mav Elore-Foxconn, ki je pri eni zmagi in enem porazu.
Liga MEVZA (Budva)
Torek, 4. november
OK Budva : OK i-Vent Maribor 3:2 (-22, 19, 23, -19, 6)
Mav Elore-Foxconn : Budućnost 3:2 (-22, -20, 25, 21, 9)
Sreda, 5. november
Budva : Mav Elore-Foxconn 3:1 (22, 22, -21, 17)
Vnaprej odigrana tekma 3. turnirja:
Budućnost : i-Vent Maribor 3:0 (26, 19, 25)
Četrtek, 6. november
MAV Elore-Foxconn (HUN) - OK i-Vent Maribor