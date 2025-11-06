Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Liga Mevza, 6. november

Mariborčani proti madžarskemu kolektivu

Mariborčani se bodo danes pomerili z madžarskim klubom Mav Elore-Foxconn, ki je pri eni zmagi in enem porazu.

Mariborčani se bodo danes pomerili z madžarskim klubom Mav Elore-Foxconn, ki je pri eni zmagi in enem porazu.

Foto: Jure Banfi

Odbojkarji kluba i-Vent Maribor bodo po uvodnem tesnem porazu proti Budvi in sredinem porazu brez osvojenega niza proti Budućnosti odigrali še tretjo tekmo srednjeevropske lige. Varovancem Sebastijana Škorca bo nasproti stala madžarska ekipa Mav Elore-Foxconn, ki je pri eni zmagi in enem porazu.

ACH Volley : i-vent Maribor, Sebastijan Škorc
Sportal Mariborčani izgubili z Budućnostjo

Liga MEVZA (Budva)

Torek, 4. november
OK Budva : OK i-Vent Maribor 3:2 (-22, 19, 23, -19, 6)
Mav Elore-Foxconn : Budućnost 3:2 (-22, -20, 25, 21, 9)

Sreda, 5. november
Budva : Mav Elore-Foxconn 3:1 (22, 22, -21, 17)

Vnaprej odigrana tekma 3. turnirja:
Budućnost : i-Vent Maribor 3:0 (26, 19, 25)

Četrtek, 6. november
MAV Elore-Foxconn (HUN) - OK i-Vent Maribor

Lestvica

OTP banka Branik
Sportal Mariborčanke v Lizboni lovijo ugoden rezultat
Liga MEVZA Sebastijan Škorc odbojka i-Vent Maribor
