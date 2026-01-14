Anaheim prekinil črni niz, Tampa Bay ostaja v naletu

V hokejski ligi NHL je bilo v noči na sredo odigranih deset tekem. Lukaš Dostal je zbral 24 obramb za Anaheim Ducks, ki so doma s 3:1 premagali Dallas Stars in proti drugi ekipi na lestvici lige končali niz devetih porazov. Tokrat prost Colorado ima na čelu NHL 74 točk, Dallas jih ima 11 manj. Tudi Pittsburgh ni uspel prekiniti zmagovitega niza Tampa Bay Lightning. Floridska ekipa je v naletu, njen zmagoviti niz traja že enajst tekem. Pingvine je premagala po izvajanju kazenskih strelov.

Chris Kreider, Beckett Sennecke in Jacob Trouba so zadeli za Ducks, ki so zmagali prvič po 20. decembru, ko so Columbus Blue Jackets premagali s 4:3. Anaheim je na vsaki od prejšnjih petih tekem in sedmih od zadnjih osmih prejel vsaj pet golov. Roope Hintz je dosegel gol, Casey DeSmith pa je zbral 22 obramb za Stars.

Slednji so v ponedeljek s 3:1 ugnali Los Angeles Kings, za katere pa kapetan Anže Kopitar zaradi poškodbe ni igral. Kralji bodo naslednjo tekmo igrali v četrtek zgodaj zjutraj po slovenskem času, ko bodo gostili Vegas Golden Knights. Ti vodijo v pacifiški skupini (54), Los Angeles je peti (48).

McDavid podaljšal niz na dvajset

Igralci Tampe so z 2:1 po kazenskih strelih v Pittsburghu odpravili Penguins in so tretji na lestvici z 61 točkami, kolikor jih ima tudi četrta Minnesota. Peti so igralci Carolina Hurricanes, ki jih je v St. Louisu ekipa Blues premagala s 3:0.

Dve tekmi sta se končali po podaljških. Washington Capitals so ugnali Montreal Canadiens s 3:2, Nashville Predators pa Edmonton Oilers s 4:3, ko je po treh minutah in 43 sekundah dodatka Roman Josi zadel svoj drugi gol na tekmi.

Connor McDavid je dosegel vsaj točko na 20 zaporednih tekmah lige NHL. Foto: Reuters

Na njej je za poražene goste njihov kapetan Connor McDavid dvakrat podal in je na 20 zaporednih dvobojih dosegel vsaj točko. V ameriški prestolnici je za domače Ethen Frank izenačil z dvema goloma v zadnji tretjini, 39 sekund pred koncem podaljška pa je dvoboj odločil Connor McMichael.

Tudi na preostalih tekmah so zmagali gostitelji. Boston Bruins so v Bostonu s 3:0 odpravili ta čas šesto ekipo lige Detroit Red Wings. Columbus Blue Jackets so s 5:3 porazili Calgary Flames za prvo slavje novega trenerja Ricka Bownessa.

Winnipeg Jets so s 5:4 premagali New York Islanders, Ottawa Senators z 2:1 Vancouver Canucks, Utah Mammoth pa Toronto Maple Leafs s 6:1. V Salt Lake Cityju je Dylan Guenther zadel dvakrat ob eni podaji, dve asistenci in zadetek je imel Jack McBainscored, s tem je Utah prekinil niz desetih tekem javorjevih listov z najmanj eno osvojeno točko.

Bo Anže Kopitar nared za dvoboj z Vegasom? Foto: Reuters

LA Kings bodo naslednjo tekmo odigrali v noči na četrtek po slovenskem času, ko bodo na domačem ledu pričakali Vegas Golden Knights. Vprašanje je, ali bo kapetan Kraljev Anže Kopitar že nared za povratek na led.

Liga NHL, 13. januar

Lestvice

