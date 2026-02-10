Najboljši slovenski biatlonec Jakov Fak se je po daljši odsotnosti vrnil na tekme in to prav na olimpijskih igrah, na katerih je v preteklosti že osvajal medalje. Veteran se je na današnjo 20-kilometrsko posamično tekmo v Anterselvi podal s številnimi vprašanji, zaradi izpada treninga ni vedel, v kakšni tekaški formi je, ampak izkazalo se je, da ni tako hudo, kot smo se bali, čeprav je sam 29. mesto občutil nekoliko drugače. "To ni to, po kar sem prišel. Želel sem si veliko več," nam je povedal.

Za zmagovalcem, norveškim asom Johanom Olavom Botnom je Jakov Fak danes zaostal pet minut in 24 sekund, na strelišču je bil nenatančen dvakrat, za kar je dobil dve minuti pribitka. Če tega ne bi bilo, bi bil med petnajsterico. "Da, res je, žal pa mi je, da sem oba zgrešil v načeloma lažji poziciji (leže, op. p.). Za prvega vem, zakaj, sem dobil informacijo, da je bila celotna grupa malo levo dol in sem korigiral. Po mojem občutku je bil drugi zgrešen desno gor, se pravi v popolnoma drugo smer," je 38-letni veteran sprva analiziral strelski napaki.

"Nisem bil tako sproščen, kot sem si želel biti, sploh pri streljanju leže. Stoje pa sem se res boril za vsak strel, da ga zadenem. Na progi pa sem bil daleč od tistega, kar bi si želel. Šele v zadnjem delu proge, kakšnih 300, 400 metrov pred ciljem, se je v meni nekaj prebudilo, en tak dober občutek in mislim, da sem to dobro odtekel, vse ostalo je bilo podpovprečno," je brezkompromisno razčlenil svoj nastop.

"Želel sem si precej več, ampak tako je"

Ampak glede na vse težave, ki jih je prestal od začetka lanskega decembra, bi bil lahko njegov povratek tudi veliko slabši. "Dobro, to je res, ampak kot tekmovalec težko sprejemaš vse, kar je pod nekim tvojim standardom. Če ne bi bilo tako, se s tem najbrž ne bi več ubadal, niti se ne bi mučil, da pridem nazaj na olimpijske igre. Ne vem, razlog je bil velik izpad treninga, želel bi si, da bi bil pripravljen bolje, ampak nisem. Iz sebe sem iztisnil maksimum, kar je zadostovalo za 29. mesto. Želel sem si precej več, ampak tako je."

V zadnjih 400 metrih 20-kilometrske tekme se je v njem nekaj prebudilo. Foto: Reuters

Kakorkoli že, olimpijski led je prebit. "Da, led je prebit, ampak jaz s tem preprosto ne smem biti zadovoljen, težiti moram k temu, da bom še precej boljši. Ne glede na vse, kar se je zgodilo," je bil še odločen Fak. Zdaj lahko upamo, da bo na naslednjih tekmah še stopnjeval formo in se morda uvrstil na tekmo s skupinskim startom, v vsakem primeru pa bo velika okrepitev slovenske moške štafete, česar se lahko veseli tudi glavni trener Janez Marič.

Marič: Najtežja tekma je za njim zdaj bo lažje

Si je Marič po Fakovem zelo solidnem povratku oddahnil, je morda pričakoval slabši tek izkušenega kapetana? "Iskreno povem, da nisem vedel, kako sploh bo. Ne slabše ne boljše, sploh nič. In tudi on najbrž ni vedel. Ampak na koncu se je izkazalo, da je bil naš drugi mož danes in to kljub temu da je izgubil ogromno treninga. Ogromno dni je imel, ko ni mogel delati nič, le tisto nogo je lahko razgibaval. Jaki lahko samo čestitam. Menim, da je za njim najtežja tekma, in zdaj mu bo lažje z vsakim startom. Prepričan sem, da bo na vsaki tekmi le še boljši in boljši," nam je povedal glavni trener.

Preberite še: