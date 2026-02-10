Četudi Cedevita Olimpija nocoj zmaga, še ne bo dobila odgovora

EuroCup, 18. krog:

Torek, 10. februar:

V zadnjem krogu bodo ekipe odločale o končni razvrstitvi na lestvici obeh skupin, s tem pa tudi o parih prvega kroga končnice tekmovanja. V skupini A, v kateri v sezoni 2025/26 nastopa Cedevita Olimpija, je edino mesto, ki je pred zadnjim krogom že oddano, tisto najvišje na lestvici. To bo po koncu rednega dela sezone ne glede na razplet zadnje tekme zasedel Hapoel iz Jeruzalema. Slovenski prvaki imajo v zadnjem krogu rednega dela priložnost, da se povzpnejo na drugo mesto in s tem neposredno uvrstijo v četrtfinale, dejstvo pa je, da ne bo vse v njihovih rokah. Zmaji so po številu zmag poravnani s turškim Bahčešehirjem, ki ima boljši izkupiček zmag na obeh medsebojnih obračunih s Cedevito Olimpijo. Zmago manj od ljubljanski košarkarjev imata Manresa in Venezia, Manresa ima v neposrednem obračunu z zmaji boljši izkupiček, Umana Reyer pa slabšega.

Po koncu torkove tekme v Vroclavu bo treba za končno razvrstitev na lestvici počakati na zaključek sredinih tekem. V primeru zmage Cedevite Olimpije bi moral za skok zmajev na drugo mesto v sredo Bahčešehir doživeti poraz pri Neptunasu. Manresa bo v sredo gostovala pri Hamburgu, Venezia pa bo doma gostila Hapoel.

Thomas Kennedy bo izpustil gostovanje na Poljskem. Foto: Aleš Fevžer

Na parketu v Vroclavu ne bomo videli Thomasa Kennedyja. Pregled po vrnitvi iz Hamburga je pokazal resen zvin gležnja, ki si ga je poškodoval že na obračunu regionalne lige z Ilirijo. Slask je sicer v 17. krogu tekmovanja dokazal, za kako nevarno ekipo gre. Na gostovanju v Istanbulu so namreč košarkarji iz tretjega največjega mesta na Poljskem po zanimivi in razburljivi končnici premagali Bahčešehir (82:80) in tako dosegli peto zmago v rednem delu sezone. Pred tem so doživeli osem zaporednih porazov, prvega v tem nizu jim je 4. decembra v Stožicah zadala prav Cedevita Olimpija.

"Slask je napadalno izredno nadarjena ekipa. Naši tekmeci so v tej sezoni dvakrat premagali Bahčešehir in tudi v poljskem državnem prvenstvu delujejo zelo dominantno. Igrajo brez pritiska, kar je vsekakor dejavnik, ki jim gre v prid. Pri nas je jasno, da bomo zaigrali brez poškodovanega Thomasa Kennedyja, ki se je najprej poškodoval na tekmi z Ilirijo, nato pa je proti Hamburgu poškodbo obnovil. Naš mladi center Cameron Houindo se je po poškodbi že vrnil na parket, vendar je bil z ekipo U18 del evroligaškega turnirja v Ulmu. Na tekmo se pripravljamo po ustaljenem načrtu. Čeprav je termin nekoliko neugoden in bi bilo z vidika tekmovanja smiselno, da bi se odločilne tekme za razvrstitev igrale istočasno, bomo v torek na parket stopili z jasnim ciljem – napasti zmago," je pred odhodom v Vroclav povedal glavni trener Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović.

