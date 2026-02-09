Iz Latinske Amerike prihaja sporočilo za Slovenijo. Ni prijetno.

Latinska Amerika je bila od samega začetka znotraj svetovnega gospodarstvo obrobje – več ali manj le vir surovin za imperialne metropole in jedrne države svetovnega gospodarstva. Nobena od latinskoameriških držav nikoli ni postala resnična gospodarsko-tehnološka ali vojaško-geopolitična svetovna velesila in nič ne kaže, da se bo to zgodilo v bližnji prihodnosti. Še več, te države so zdaj brez dvoma revnejše od evropskih držav. Kljub temu so v razvitem delu svetu, tudi v Sloveniji, bili od 50. let preteklega stoletja nekateri prepričani, da bo revna in gospodarsko nerazvita Latinska Amerika dala skorajda nekakšne odrešenike človeštva. Najprej so politični mesije prihajali z levice (Fidel Castro, Che Guevara, Evo Morales in Hugo Chavez), zadnja leta pa vidijo nekateri politično mesijo v desničarskem šovmenu z motorno žago Javierju Mileiju.

V 50. letih je zasijala politična zvezda kubanskega revolucionarja Fidela Castra, ki je vrgel z oblasti desničarsko diktaturo, da bi na koncu vzpostavil novo, tokrat komunistično diktaturo. Kmalu je ikona latinskoameriškega komunizma postal Castrov argentinski soborec Che Guevara.

"Mesije" z levice

Komunistična oblast na Kubi se je ohranila, a je Che Guevarov poskus izvoza komunistične revolucije v druge dele Latinske Ameriko klavrno spodletel (leta 1967 so ga ubili v Boliviji). Che Guevera je kljub temu ali morda prav zato postal ikone za številne revolucionarjev, njegov obraz pa je v desetletjih po njegovi smrti postal skorajda blagovna znamka.

Pred desetletji sta stopila na svetovni politični oder Hugo Chavez v Venezueli in Evo Morales v Boliviji. Chavez, politični šovmen latinskoameriške levice, je umrl leta 2013. Njegovega naslednika Nicolasa Maduro pa so letos dobesedno odnesli z oblasti Američani.

Morales, prvi bolivijski predsednik iz vrst Indijancev oziroma staroselcev, je vladal med letoma 2006 in 2019. Na njegovi prisegi je bil tudi tedanji slovenski predsednik Janez Drnovšek.

"Mesije" z desnice

V zadnjih letih je prišlo v Latinski Ameriki do nekakšne desne protirevolucije. Med letoma 2019 in 2023 je v Braziliji vladal brazilski Trump Jair Bolsonaro, leta 2023 pa je v Argentini predsednik postal Javier Milei, sosednjemu Čilu pa bo od marca predsednikoval novoizvoljeni Jose Antonio Kast (njegov oče je bil nemški častnik in nacist).

Argentinski komunistični revolucionar Che Guevera je postal za levico nekakšen mesija. Foto: Guliverimage

Za zdaj nobenemu levemu ali desnemu latinskoameriškemu političnemu odrešeniku ni uspelo iz svoje države narediti kakšne velike zgodbe o uspehu.

Zakaj je Latinska Amerika revna?

Zato je na mesto vprašanje, zakaj so latinskoameriške države revnejše in gospodarsko zaostale od obeh severnoameriških držav (ZDA in Kanada), pa od velike večine evropskih držav (tudi od Slovenije), od Avstralije, Nove Zelandije, Singapurja in daljnovzhodnih držav (Japonska, Južna Koreja ...)?

Ta del sveta – Latinska Amerika - je bil znotraj sistema svetovnega gospodarstva, ki se je vzpostavil v obdobju kolonializma in evropskih imperijev, vedno zgolj obrobje: le vir surovin (bombaž, kava ...) in kovin (srebro, zlato ...). Pozneje so nekatere latinskoameriške države svet zalagale z žitom in mesom (npr. Argentina).

Tudi v trgovinskem sporazumu med državami Mercosur (Argentina, Urugvaj, Brazilija in Paragvaj) in EU imajo južnoameriške države vlogo virov surovin in hrane (zato nad sporazumom niso navdušeni evropski kmetje, zlasti pa Francija in Italija).

Latinska Amerika kot obrobje Zahoda

Latinskoameriške države so se v 19. stoletju politično osamosvojile od Španije oziroma Portugalske (Brazilija), a postale kmalu gospodarsko in politično odvisne od Velike Britanija in ZDA.

Argentinski ekonomist Raul Prebisch (na fotografiji za govornico) je po drugi svetovni vojni razvil ekonomsko teorijo odvisnosti in trdil, da mora Argentina razviti lastno industrijo s pomočjo protekcionizma. Foto: Guliverimage

Številne latinsko- oziroma južnoameriške države so v 19. stoletju postal gospodarske polkolonije britanskega imperija (to velja npr. za Argentino in Urugvaj). Dediščina velikega vpliva Britancev je tudi nogomet, najbolj priljubljen šport v Latinski Ameriki (tam, kjer so imeli večji vpliv Američani, se je uveljavil bejzbol).

Američani so vzpostavili zlasti velik vpliv na območju Karibov (leta 1898 so z vojno proti Špancem prevzeli nadzor na Kubo in ga ohranili do Castrove kubanske revolucije leta 1959) in Srednje Amerike.

Banane republike v Srednji Ameriki

Zelo pomemben vpliv so imele zasebne ameriške korporacije, ki so uvažale banane iz srednjeameriških držav in so po potrebi tudi izvajale državne udare: od tod ime banana republike za nekatere srednjeameriške države (npr. Honduras ali Kostariko). Nedavna ameriška akcija v Venezueli zgolj sledi tej tradiciji vpletanja in nadzora nad državami ob Karibskem morju.

Naftni razcvet v Venezueli

V 20. stoletju je vzpon doživela Venezuela. Spet zaradi naravnega bogastva – nafte, ki so jo začeli črpati v prvih desetletjih 20. stoletja. Leta 1928 je Venezuela postala celo največja izvoznica nafte na svetu. Venezuela je bila v 50. letih pobudnica ustanovitve organizacije Opec.

Že v 70. letih so se začeli koraki za podržavljanje naftne industrije (nastala je državna PDVSA), obenem pa je začela država udejanjati politiko nadomeščanja uvoza. Politika nadomeščanja uvoza (uvozna substitucija) je gospodarska politika, ko skuša državo s protekcionizmom (tj. z ovirami za uvoz tujih industrijskih izdelkov) zgraditi domačo industrijo, da ne bi bila več odvisna od uvoza iz industrializiranih držav. Ta politika Venezueli ni prinesla razcveta.

Politika nadomeščanja uvoza

Ta politika dejansko ni bila venezuelska, ampak argentinska iznajdba: nekdaj vpliven argentinski ekonomist nemškega rodu Raul Prebisch je namreč trdil, da lahko obrobne države, izvoznice kmetijskih pridelkov in surovin, postanejo gospodarsko neodvisne od najbolj razvitih držav, če protekcionistično omejijo uvoz industrijskih izdelkov in razvijejo lastno industrijo.

Foto: Guliverimage

Toda ta politika nadomeščanja uvoza tako kot Venezueli tudi Argentini ni prinesla napredek, ampak jo je namesto v gospodarsko neodvisnost pripeljala na pot nazadovanja, saj jo je gradnja industrije, ki ni vpeta v svetovni trg, osiromašila (podobno se je zgodilo argentinski sosedi Urugvaju, ki je pred drugo svetovno vojno veljala za južnoameriško Švico).

Uspehi izvozno usmerjenih daljnovzhodnih držav

Na drugi strani so se daljnovzhodne države (Japonska, Južna Koreja, Tajvan, Kitajska …) namesto nadomeščanja uvoza odločile za izvozno usmerjena gospodarstva. Najprej so za svetovni trg izdelovale poceni izdelke, ki jih je enostavno izdelati (igrače, oblačila in obutev), nato pa se počasi lotevale vse dražjih in tehnološko zahtevnih izdelkov (elektronika, avtomobili …).

Latinska Amerika postaja obrobje Kitajske

Zdaj postajajo latinskoameriške države vse bolj obrobje novega središče: Kitajske. Kitajska je trenutno največja trgovinska partnerica Južne Amerike in druga največja za Latinsko Ameriko kot celoto, takoj za ZDA.

Menjava je spet podobna kot že stoletja prej: latinskoameriške surovine in hrana za industrijske izdelke. Glavni izvoz Latinske Amerike na Kitajsko namreč predstavlja soja in druga zelenjava, živalski proizvodi, baker, nafta in druge surovine, ki jih Kitajska potrebuje za spodbujanje industrijskega razvoja.

Latinska Amerika ne more biti zgled za Slovenijo

Glede na to, kako velika razlika je v gospodarski razvitosti oziroma v stopnji nominalnega ali realnega bruto domačega proizvoda (BDP) med Slovenijo in latinskoameriškimi državami (če odštejemo nekatere otoške karibske davčne in/ali turistične paradiže), ni potreba, da katerokoli latinskoameriški državo jemljemo za zgled.

Foto: Guliverimage

Slovenija je imela leta 2025 po podatkih Mednarodnega denarnega sklada (IMF) nominalni BDP na prebivalca 37.178 dolarjev (31.209 evrov), kar nas je uvrstila na svetu na 33. mesto.

Nekdanja britanska kolonija na prvem mestu

Med južnoameriškimi državami je najvišje z nafto bogata Gvajana (ki jo strogo gledano težko imenujemo latinskoameriška država, ker je nekdanja britanska kolonija in je angleščina uradni jezik), ki je imela leta BDP na prebivalca 2025 31.378 dolarjev oziroma 26.340 evrov. Je pa v Gvajani leta 2017 pod pragom revščine menda živelo kar 41 odstotkov prebivalstva, kar kaže, da je bogastvo države zelo neenakomerno porazdeljeno. Gvajana je na lestvici nominalnega BDP na prebivalca na 41. mestu.

Na 52. mestu je Urugvaj, na 53. mestu Kuba, na 59. Panama, na 62. Kostarika, šele na 66. mestu Čile (nominalni BDP na prebivalca leta 2025 je znašal 17.181 dolarjev oziroma 14.422evrov). Na 71. mestu je Argentina, kjer je nominalni BDP na prebivalca leta 2025 znašal 14.359 dolarjev oziroma 12.054 evrov. Mehika je na 73. mestu, Brazilija na 82., Peru na 89., Kolumbija na 93., Belize na 97., Ekvador na 99., Surinam (nekdanja nizozemska kolonija) na 103., Paragvaj na 105., Gvatemala na 107., Salvador na 114., Bolivija na 124., Honduras na 133., Venezeula na 137. in Nikaragva na 139. mestu.

Pridigarji iz Latinske Amerike

Južna in Latinska Amerika glede na svojo preteklost tako ni del sveta, od koder bodo prišli "mesije", ki bi reševale Slovenijo. Tako ne z desnice kot ne z levice. Težko je med drugim resno jemati čilskega ekonomista nemškega rodu Alexa Kaiserja, ki kot kakšen mesija rad daje nasvete Sloveniji, če prihaja iz države, ki ima več kot dvakrat manjši nominalni BDP na prebivalca kot Slovenija.

Kaiser je prve nasvete Sloveniji že dejal leta 2012, ko je med drugim v intervjuju za revijo Reporter napovedoval, da bo evro propadel v petih do desetih letih (ta napoved se ni uresničila) in da bo Slovenija, če bo vztrajala pri evru, imela visoko brezposelnost, doživela hude socialne pretrese in bo gospodarsko nazadovala (nič od tega se ni uresničilo).