Brezplačna pomoč slovenskim športnikom žrtvam nasilja

Varuh športnikovih pravic Rožle Prezelj se je s Sekcijo za psihologijo športa pri Društvu psihologov Slovenije dogovoril za brezplačno psihološko pomoč športnikom, ki so v svojih sredinah žrtve različnih oblik nasilja.

"V luči preteklih medijsko izpostavljenih primerov in z namenom zagotavljanja varnega športnega okolja, vas kot Varuh športnikovih pravic seznanjam, da sem zaradi zavedanja vpliva travmatične izkušnje na posameznika in v želji po pomoči športnikom in športnicam, dal pobudo za zagotavljanje brezplačne prve psihološke pomoči tistim, ki so pri športni aktivnosti doživeli travmatično izkušnjo," je zapisal Prezelj.

"Športniki naj se za pomoč neposredno obrnejo name. Gre za to, da jim kot varuh zagotovim zaupno naravo in se skupaj dogovorimo za sodelovanje s psihologi," je za STA dodal Prezelj in kot primer navedel, da primer nasilja npr. na željo športnika obravnava drug psiholog, kot denimo reprezentančni ali pa klubski, s čimer se zagotovi zaupnost postopka.

Predvideni postopek se osredotoča na športnika, zagotavlja zaupnost osebnih podatkov in drugih informacij ter je prilagodljiv potrebam posameznega športnika.

Prezelj je v pogovoru za STA dodal, da gre za širšo tematiko od zdaj medijsko izpostavljenih in perečih primerov. Najbolj očitno je bržkone verbalno nasilje, ki ne sodi v svet športa in že pred leti je v priporočilu vladi navedel, da tematiko obravnava centralno. A tematika vključuje tudi spolno in fizično nasilje.

"Centralno je treba oblikovati strategijo in izobraziti tudi trenerje. Tukaj gre za zaščito športnikov in za zaščito trenerjev, ki bodo na ta način seznanjeni s tem, kaj je tisto, kar ogroža njihovo delo," si od države še želi Prezelj, ki pogosto omenjeno avtonomijo športa vidi tudi kot možnost za neukrepanje. "Zame obstaja sano specifična narava športa."