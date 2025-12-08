Podhladitev, alkohol, pirotehnika: ključni nasveti za varne praznike

"Najlepši čas v letu se hitro spremeni v nevarnega, če nismo pozorni ali ne ukrepamo pravilno. Najpogostejša tveganja v tem času so podhladitve, zastrupitve z alkoholom, zastrupitve z ogljikovim monoksidom, okužbe dihal in poškodbe ob nepravilni uporabi pirotehničnih sredstev," opozarjajo v Društvu prvih posredovalcev. Svetujejo, kako varno in učinkovito pomagati.

Številna druženja, koncerti na prostem, praznične tradicije in nizke temperature ustvarjajo razmere, v katerih se lahko hitro zgodijo nesreče. Takrat bomo morali uporabiti znanje prve pomoči, ki smo ga najverjetneje nazadnje obnovili ob opravljanju vozniškega izpita.

"Pogosto se tega, kako dragoceno je znanje prve pomoči, zavemo šele, ko je prepozno. Če vsaj na hitro ponovimo osnovne korake oživljanja in ravnanja ob najpogostejših poškodbah, lahko v ključnih trenutkih pomagamo sorodnikom, prijateljem ali neznancu v stiski," nam polaga na srce Dejan Rogelj, vodja Društva prvih posredovalcev, ki iz lastnih izkušenj ve, kako pomemben je pravilen odziv očividcev ob poškodbah. Opozarjajo na najpogostejše nevarnosti in ukrepe.

Zastrupitev z alkoholom

V naši "mokri kulturi" je zastrupitev z alkoholom najpogostejši razlog za sprejem v bolnišnico, v prazničnem decembru še posebej. Osebe, ki je močno pod vplivom alkohola, nikoli ne puščamo same. Če bruha, naj ne leži na hrbtu, ne pozabimo na zadostno hidracijo.

Osebe, ki je močno pod vplivom alkohola, nikoli ne puščamo same. Foto: Društvo prvih posredovalcev Nezavestno osebo damo v stabilen bočni položaj in pokličemo 112. Spremljamo jo še naprej in skrbimo, da se ne zaduši med morebitnim bruhanjem. Nezavestni osebi ne dajemo hrane ali pijače.

Podhladitev

Naj nas (pre)visoke decembrske temperature ne zavedejo. Podhladitev je pogosta ob zabavah na prostem, saj nam uživanje alkohola daje lažen občutek toplote.

Podhlajeno osebo, ki kaže znake življenja, premikamo nežno, ji slečemo mokra oblačila in jo začnemo ogrevati. Vsako agresivno ali nenadzorovano premikanje lahko povzroči motnje ritma, kar posledično privede do srčnega zastoja, zato ravnamo previdno.

Če oseba ne kaže znakov življenja, začnemo oživljanje: 30 stisov in nato dva vpiha. Izjema so osebe, zasute s snegom: njim je treba v primeru srčnega zastoja najprej dati pet vpihov, nato nadaljujemo s 30 stisi in dvema vpihoma.

Osebo ogrevamo, pri čemer uporabimo odeje, bunde, astro folijo (iz avtomobilskega kompleta prve pomoči) in podobno. Osebo odstranimo iz mrzlega okolja oz. s podlage.

Poškodbe s pirotehniko

Poškodbe s pirotehniko so še en primer nepotrebnih decembrskih nevarnosti. Lahko so lažje (opekline, krvavitve) ali hujše (raztrganine, odtrganine, zlomi kosti ter poškodba sluhovoda in oči). Poškodbe lahko prinesejo tudi travme – vsak pok, ki ga posameznik kasneje sliši, ga pripelje nazaj v čas nesreče.

Pri krvavitvi uporabimo sterilno gazo in povoj, po potrebi, kadar krvavitev prodre skozi sterilno gazo, naredimo kompresijsko prevezo.

Pri odtrganinah poškodovano osebo najprej odmaknemo na varno mesto, da se izognemo dodatnim eksplozijam petard in raket, ter ji čim prej zaustavimo krvavitev. Najprej zaustavimo krvavitev s pritiskom na področno arterijo, nato pa čim prej nad odtrganim udom namestimo Esmarchovo prevezo in oskrbimo krn uda oz. raztrganino. Krn uda ali odtrgani ud sterilno pokrijmo z gazo in povijemo.

Zastrupitev z ogljikovim monoksidom

Zastrupitev z ogljikovim monoksidom nastane ob napakah v kurilnih napravah, uporabi agregatov v notranjih prostorih ter slabem prezračevanju pri pečeh in kaminu. Med simptomi so glavobol, omotica, slabost, v hujših primerih pa izguba zavesti.

Ob sumu na zastrupitev je najpomembneje, da poskrbimo za svojo varnost in prostor čim prej zapustimo. Če vidimo osebo iz zunanjega prostora, razbijemo steklo na oknih in odpremo vrata, da se sprosti koncentracija monoksida v prostoru.

Če je varno, vstopimo v prostor in osebo čim hitreje umaknemo na svež zrak, sicer le pokličemo 112, da na pomoč pridejo gasilci in reševalci.

Pri nezavestni osebi najprej preverimo, ali diha, in jo damo v stabilen bočni položaj. Če ne diha, začnemo oživljanje. Ukrepe izvajamo do prihoda reševalcev. Foto: Društvo prvih posredovalcev

Če smo osebo sami odstranili iz prostora, kjer je bila koncentracija monoksida povečana, zavestno osebo položimo v sedeči položaj. Pri nezavestni osebi najprej preverimo, ali diha, in jo damo v stabilen bočni položaj. Če ne diha, začnemo oživljanje. Ukrepe izvajamo do prihoda reševalcev.

O društvu prvih posredovalcev



Društvo je bilo ustanovljeno novembra 2018 z namenom promoviranja pomena delovanja prvih posredovalcev. Deluje na področju osveščanja javnosti ter pomaga vsem prvim posredovalcem pri dodatnih izobraževanjih in pridobivanju znanja. Društvo organizira izobraževalna srečanja in dogodke ter zbira donacijska sredstva.



Prvi posredovalci so posamezniki, ki praviloma nimajo zdravstvene izobrazbe in se odzovejo na poziv dispečerske zdravstvene službe ter pridejo na kraj dogodka z namenom izvajati ukrepe za ohranitev življenja. Njihova vloga je še posebej pomembna v oddaljenih krajih, kjer je dostopni čas reševalnih vozil daljši, seveda pa tudi v mestih.

