Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
St. M.

Ponedeljek,
8. 12. 2025,
13.27

Osveženo pred

48 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
pomoč reševalci nesreča nesreča Društvo prvih posredovalcev Prva pomoč

Ponedeljek, 8. 12. 2025, 13.27

48 minut

Podhladitev, alkohol, pirotehnika: ključni nasveti za varne praznike

Avtor:
St. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
pirotehnika | V prazničnih razmerah se lahko hitro zgodijo nesreče. Takrat bomo morali uporabiti znanje prve pomoči, ki smo ga najverjetneje nazadnje obnovili ob opravljanju vozniškega izpita. | Foto Shutterstock

V prazničnih razmerah se lahko hitro zgodijo nesreče. Takrat bomo morali uporabiti znanje prve pomoči, ki smo ga najverjetneje nazadnje obnovili ob opravljanju vozniškega izpita.

Foto: Shutterstock

"Najlepši čas v letu se hitro spremeni v nevarnega, če nismo pozorni ali ne ukrepamo pravilno. Najpogostejša tveganja v tem času so podhladitve, zastrupitve z alkoholom, zastrupitve z ogljikovim monoksidom, okužbe dihal in poškodbe ob nepravilni uporabi pirotehničnih sredstev," opozarjajo v Društvu prvih posredovalcev. Svetujejo, kako varno in učinkovito pomagati.

Številna druženja, koncerti na prostem, praznične tradicije in nizke temperature ustvarjajo razmere, v katerih se lahko hitro zgodijo nesreče. Takrat bomo morali uporabiti znanje prve pomoči, ki smo ga najverjetneje nazadnje obnovili ob opravljanju vozniškega izpita.

"Pogosto se tega, kako dragoceno je znanje prve pomoči, zavemo šele, ko je prepozno. Če vsaj na hitro ponovimo osnovne korake oživljanja in ravnanja ob najpogostejših poškodbah, lahko v ključnih trenutkih pomagamo sorodnikom, prijateljem ali neznancu v stiski," nam polaga na srce Dejan Rogelj, vodja Društva prvih posredovalcev, ki iz lastnih izkušenj ve, kako pomemben je pravilen odziv očividcev ob poškodbah. Opozarjajo na najpogostejše nevarnosti in ukrepe.

Zastrupitev z alkoholom

V naši "mokri kulturi" je zastrupitev z alkoholom najpogostejši razlog za sprejem v bolnišnico, v prazničnem decembru še posebej. Osebe, ki je močno pod vplivom alkohola, nikoli ne puščamo same. Če bruha, naj ne leži na hrbtu, ne pozabimo na zadostno hidracijo.

Osebe, ki je močno pod vplivom alkohola, nikoli ne puščamo same. | Foto: Društvo prvih posredovalcev Osebe, ki je močno pod vplivom alkohola, nikoli ne puščamo same. Foto: Društvo prvih posredovalcev Nezavestno osebo damo v stabilen bočni položaj in pokličemo 112. Spremljamo jo še naprej in skrbimo, da se ne zaduši med morebitnim bruhanjem. Nezavestni osebi ne dajemo hrane ali pijače.

Petarde. Petarda. Novo leto. Božič
Novice Vladi predali več kot 17 tisoč podpisov za ustavitev prodaje prepovedanih petard

Osebo ogrevamo, pri čemer uporabimo odeje, bunde, astro folijo (iz avtomobilskega kompleta prve pomoči) in podobno. Osebo odstranimo iz mrzlega okolja oz. s podlage. | Foto: Društvo prvih posredovalcev Osebo ogrevamo, pri čemer uporabimo odeje, bunde, astro folijo (iz avtomobilskega kompleta prve pomoči) in podobno. Osebo odstranimo iz mrzlega okolja oz. s podlage. Foto: Društvo prvih posredovalcev

Podhladitev

Naj nas (pre)visoke decembrske temperature ne zavedejo. Podhladitev je pogosta ob zabavah na prostem, saj nam uživanje alkohola daje lažen občutek toplote. 

Podhlajeno osebo, ki kaže znake življenja, premikamo nežno, ji slečemo mokra oblačila in jo začnemo ogrevati. Vsako agresivno ali nenadzorovano premikanje lahko povzroči motnje ritma, kar posledično privede do srčnega zastoja, zato ravnamo previdno.

Če oseba ne kaže znakov življenja, začnemo oživljanje: 30 stisov in nato dva vpiha. Izjema so osebe, zasute s snegom: njim je treba v primeru srčnega zastoja najprej dati pet vpihov, nato nadaljujemo s 30 stisi in dvema vpihoma.  

Osebo ogrevamo, pri čemer uporabimo odeje, bunde, astro folijo (iz avtomobilskega kompleta prve pomoči) in podobno. Osebo odstranimo iz mrzlega okolja oz. s podlage.

Če oseba ne kaže znakov življenja, začnemo oživljanje: 30 stisov in nato dva vpiha. Izjema so osebe, zasute s snegom: njim je treba v primeru srčnega zastoja najprej dati pet vpihov, nato nadaljujemo s 30 stisi in dvema vpihoma. | Foto: Društvo prvih posredovalcev Če oseba ne kaže znakov življenja, začnemo oživljanje: 30 stisov in nato dva vpiha. Izjema so osebe, zasute s snegom: njim je treba v primeru srčnega zastoja najprej dati pet vpihov, nato nadaljujemo s 30 stisi in dvema vpihoma. Foto: Društvo prvih posredovalcev

Poškodbe s pirotehniko

Poškodbe s pirotehniko so še en primer nepotrebnih decembrskih nevarnosti. Lahko so lažje (opekline, krvavitve) ali hujše (raztrganine, odtrganine, zlomi kosti ter poškodba sluhovoda in oči). Poškodbe lahko prinesejo tudi travme – vsak pok, ki ga posameznik kasneje sliši, ga pripelje nazaj v čas nesreče.

Pri krvavitvi uporabimo sterilno gazo in povoj, po potrebi, kadar krvavitev prodre skozi sterilno gazo, naredimo kompresijsko prevezo.

Pri odtrganinah poškodovano osebo najprej odmaknemo na varno mesto, da se izognemo dodatnim eksplozijam petard in raket, ter ji čim prej zaustavimo krvavitev. Najprej zaustavimo krvavitev s pritiskom na področno arterijo, nato pa čim prej nad odtrganim udom namestimo Esmarchovo prevezo in oskrbimo krn uda oz. raztrganino. Krn uda ali odtrgani ud sterilno pokrijmo z gazo in povijemo. 

pirotehnika, poškodbe
Novice "Dva otroka sta izgubila roko, vse prste, vključno z dlanjo, eden utrpel hudo poškodbo glave" #video

Zastrupitev z ogljikovim monoksidom

Zastrupitev z ogljikovim monoksidom nastane ob napakah v kurilnih napravah, uporabi agregatov v notranjih prostorih ter slabem prezračevanju pri pečeh in kaminu. Med simptomi so glavobol, omotica, slabost, v hujših primerih pa izguba zavesti.

Ob sumu na zastrupitev je najpomembneje, da poskrbimo za svojo varnost in prostor čim prej zapustimo. Če vidimo osebo iz zunanjega prostora, razbijemo steklo na oknih in odpremo vrata, da se sprosti koncentracija monoksida v prostoru.

Če je varno, vstopimo v prostor in osebo čim hitreje umaknemo na svež zrak, sicer le pokličemo 112, da na pomoč pridejo gasilci in reševalci.

Pri nezavestni osebi najprej preverimo, ali diha, in jo damo v stabilen bočni položaj. Če ne diha, začnemo oživljanje. Ukrepe izvajamo do prihoda reševalcev. | Foto: Društvo prvih posredovalcev Pri nezavestni osebi najprej preverimo, ali diha, in jo damo v stabilen bočni položaj. Če ne diha, začnemo oživljanje. Ukrepe izvajamo do prihoda reševalcev. Foto: Društvo prvih posredovalcev

Če smo osebo sami odstranili iz prostora, kjer je bila koncentracija monoksida povečana, zavestno osebo položimo v sedeči položaj. Pri nezavestni osebi najprej preverimo, ali diha, in jo damo v stabilen bočni položaj. Če ne diha, začnemo oživljanje. Ukrepe izvajamo do prihoda reševalcev.

O društvu prvih posredovalcev
    
Društvo je bilo ustanovljeno novembra 2018 z namenom promoviranja pomena delovanja prvih posredovalcev. Deluje na področju osveščanja javnosti ter pomaga vsem prvim posredovalcem pri dodatnih izobraževanjih in pridobivanju znanja. Društvo organizira izobraževalna srečanja in dogodke ter zbira donacijska sredstva. 

Prvi posredovalci so posamezniki, ki praviloma nimajo zdravstvene izobrazbe in se odzovejo na poziv dispečerske zdravstvene službe ter pridejo na kraj dogodka z namenom izvajati ukrepe za ohranitev življenja. Njihova vloga je še posebej pomembna v oddaljenih krajih, kjer je dostopni čas reševalnih vozil daljši, seveda pa tudi v mestih.
 
Tomaž Žganjar
Sportal Odraščal v letih, ko so imeli alpinisti in gorski reševalci mitski status. In je to postal še sam.
Gasilci, gasilska vozila
Novice V Brežicah vaja za preverjanje pripravljenosti sistema zaščite in reševanja ob potresu
Kukova špica
Novice Tuja planinka po več dneh umrla
Gorski reševalci
Novice V bivakih in kočah ostalo ujetih več planincev: v dolino so pomagali več kot dvajsetim
prva pomoč ljubljanski maraton
Novice V Zagorju ob Savi državno preverjanje usposobljenosti 13 ekip prve pomoči
 
pomoč reševalci nesreča nesreča Društvo prvih posredovalcev Prva pomoč
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.