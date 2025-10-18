V občini Brežice bo danes med 8. in 12. uro potekala občinska vaja, s katero bodo preverili delovanje ter usklajenost občinskega sistema zaščite in reševanja ob potresu. Med vajo bo na cestah v kratkem času večje število gasilskih in drugih intervencijskih vozil, ki bodo uporabljala sirene, so sporočili iz občine Brežice.

Prometno najbolj obremenjena bodo območja v bližini in okolici Osnovne šole Brežice, Gimnazije Brežice, Doma upokojencev Brežice in Strokovno izobraževalnega centra Brežice. Občane in vse udeležence v prometu zato na občini prosijo, naj bodo danes dopoldne še posebej previdni.

Na vaji, ki jo bosta izvedli Civilna zaščita občine Brežice in Gasilska zveza Brežice, bodo sodelovali še prostovoljni gasilci 31 gasilskih društev v okviru brežiške gasilske zveze, brežiško območno združenje Rdečega križa, helikopter Slovenske vojske, skupina zaposlenih na brežiški gimnaziji, zaposleni in učenci brežiške osnovne šole. zaposleni in dijaki brežiškega strokovno izobraževalnega centra, smer zdravstvena nega, zaposleni in oskrbovanci brežiškega doma upokojencev, Komunala Brežice in Zdravstveni dom Brežice, so sporočili.