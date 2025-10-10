Opozorilo: v Cerknici večje število gasilcev in reševalcev

Jutri bo v občini Cerknica prisotnih več gasilcev in reševalcev, saj bo na območju Slivnice potekala velika gasilsko-reševalna vaja Požar Slivnica 2025. Domačine in mimoidoče prosijo za strpnost in razumevanje.

"Občina Cerknica in Gasilska zveza Cerknica občanke in občane obveščata, da bo v soboto, 11. oktobra 2025, ob 15. uri na območju Slivnice potekala večja gasilsko-reševalna vaja z naslovom Požar Slivnica 2025," je občina sporočila na svoji spletni in Facebook strani.

Navedli so, da bo na območju Slivnice v času vaje prisotno večje število gasilskih in reševalnih vozil, zato bodo možne krajše omejitve dostopa in gibanja.

Ob tem opozarjajo: "Gre za vajo, ne za dejanski požar ali nesrečo!" Ker bo vaja bo potekala v realnem okolju, prosijo za razumevanje in upoštevanje navodil prisotnih služb.