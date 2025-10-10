Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

K. M.

Petek,
10. 10. 2025,
17.36

Petek, 10. 10. 2025, 17.36

26 minut

Opozorilo: v Cerknici večje število gasilcev in reševalcev

K. M.

"Gre za vajo, ne za dejanski požar ali nesrečo!" opozarjajo. | Foto Občina Cerknica

"Gre za vajo, ne za dejanski požar ali nesrečo!" opozarjajo.

Foto: Občina Cerknica

Jutri bo v občini Cerknica prisotnih več gasilcev in reševalcev, saj bo na območju Slivnice potekala velika gasilsko-reševalna vaja Požar Slivnica 2025. Domačine in mimoidoče prosijo za strpnost in razumevanje.

"Občina Cerknica in Gasilska zveza Cerknica občanke in občane obveščata, da bo v soboto, 11. oktobra 2025, ob 15. uri na območju Slivnice potekala večja gasilsko-reševalna vaja z naslovom Požar Slivnica 2025," je občina sporočila na svoji spletni in Facebook strani. 

Navedli so, da bo na območju Slivnice v času vaje prisotno večje število gasilskih in reševalnih vozil, zato bodo možne krajše omejitve dostopa in gibanja.

Ob tem opozarjajo: "Gre za vajo, ne za dejanski požar ali nesrečo!" Ker bo vaja bo potekala v realnem okolju, prosijo za razumevanje in upoštevanje navodil prisotnih služb.

Gasilci
Novice "Naučili sva se, kako pogasiti ogenj" #video #foto

omejitev gibanja reševalci gasilci Cerknica Slivnica
