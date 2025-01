V UKC Ljubljana so v času božično-novoletnih praznikov obravnavali tri hude poškodbe s pirotehničnimi sredstvi in eno lažjo. Utrpele so jih osebe mlajše od 15 let. "Dva sta izgubila roko, vse prste vključno z dlanjo, eden je utrpel hudo poškodbo glave, najverjetneje tudi izgubo vida, četrta poškodba je bila lažja, a se je zgodila zaradi uporabe doma narejenega pirotehničnega sredstva," je povedal vodja Urgentnega kirurškega bloka UKC Ljubljana Uroš Tominc. Da je uporaba pirotehničnih sredstev problematična predvsem pri mladoletnih osebah in otrocih, opažajo tudi na policiji, kar se jim zdi še posebej zaskrbljujoče.

Vodja sektorja splošne policije v upravi uniformirane policije na GPU Sebastian Mohorič in vodja Urgentnega kirurškega bloka UKC Ljubljana Uroš Tominc sta podala izjavo o policijski obravnavi kršitev uporabe pirotehničnih izdelkov in zdravstveni obravnavi posledic uporabe, ki so jih zabeležili v času praznikov.

V urgentnem kirurškem bloku v zadnjih desetih letih opažajo upad poškodb s pirotehničnimi sredstvi, a so tiste poškodbe, ki se zgodijo, precej bolj obsežne in hude kot v preteklosti.

V UKC obravnavali tri hude poškodbe, utrpele so jih osebe, mlajše od 15 let

Obravnavali so štiri poškodbe, od tega tri hude. Utrpele so jih osebe mlajše od 15 let. "Dva sta izgubila roko, vse prste vključno z dlanjo, eden je utrpel hudo poškodbo glave, najverjetneje tudi izgubo vida, četrta poškodba je bila lažja, a se je zgodila zaradi uporabe doma narejenega pirotehničnega sredstva," je povedal Tominc.

"Težko si predstavljamo, kaj pomeni izguba roke pri desetih letih. To so posledice za vse življenje, to pomeni invalidnost za celo življenje," je še dodal vodja Urgentnega kirurškega bloka UKC Ljubljana.

Eno hujših nesreč so obravnavali v ponedeljek, 30. decembra, ko se je v Ljubljani s pirotehničnim izdelkom huje poškodoval otrok, mlajši od 14 let. Eden od otrok je v družbi na igrišču prižgal pirotehnično sredstvo, ki sprva na videz ni delovalo, ko pa ga je otrok pobral, mu je eksplodiralo v roki. Utrpel je zelo hude poškodbe po celotnem telesu, predvsem po rokah in obrazu.

Policija: Večino kršitev izvedejo mladoletniki

Policija skozi celo leto spremlja število ukrepov in zasegov pirotehnike, v času novoletnih in božičnih praznikov so nadzor še povečali. Zaznali so povečan nakup pirotehnike preko spleta, zaznali so tudi večji zaseg pirotehnike v šolah. Večino kršitev izvedejo mladoletniki, kar je po besedah Mohoriča še posebej zaskrbljujoče. Največ poškodb je s prepovedanimi pirotehničnimi sredstvi, je še dodal Mohorič.

Skupno so ugotovili 120 kršitev, 115 kršitev so izvedli mladoletniki ali otroci. V 11 primerih so obravnavali poškodbe, tri hude in osem lažjih. Poškodovanih je bilo sedem mladoletnikov.

Mohorič je izpostavil tudi nekaj zasegov. V Novem mestu so mladoletniku zasegli 646 pirotehničnih sredstev F2 in F3. Mladoletnikoma iz Kopra so zasegli okoli 300 petard, 14-letniku, prav tako iz Kopra, so zasegli 475 pirotehničnih sredstev, v Novemu mestu na prireditvenemu prostoru pa so mladoletniku zasegli okoli sto pirotehničnih sredstev.

V Ljubljani je pri uporabi dovoljenje pirotehnike zagorela hiša, potem ko se je pirotehnično sredstvo ob prižigu prevrnilo. Podoben primer so obravnavali v Mariboru, kjer je zaradi uporabe pirotehnike zagorel nadstrešek.

Oba ob tem pozivata starše in šole k večjemu ozaveščanju mladih, predvsem tudi prek socialnih omrežji, ki jih uporabljajo mladi.