Policija: Poškodovani otrok je bil mlajši od 14 let

Kot so povedali na policiji, je poškodovanemu otroku nujno prvo pomoč takoj po dogodku nudil mimoidoči občan, nato pa so skupaj s policisti otroku zaustavili najhujše krvavitve in ga predali v oskrbo reševalcem.

Klemen Izda iz sektorja uniformirane policije Policijske uprave Ljubljana je v izjavi za javnost povedal. "Z nadaljnimi analizami bomo skušali natančno ugotoviti, za kakšen izdelek je šlo." V zvezi s ponesrečenim dečkom je dejal, da zaradi varstva podatkov podrobnosti ne morejo razkriti, je pa razkril, da je šlo za otroka, mlajšega od 14 let.

"Otroci in mladostniki radi eksperimentirajo in spreminjajo izdelke, kar je izjemno nevarno!" je poudaril Izda in dodal, da bodo policisti dosledno preganjali zaznane kršitve v zvezi z uporabo pirotehničnih sredstev.

Policija na letni ravni obravnava kar nekaj primerov, v katerih so huje poškodovani mladoletniki. "Tudi letos smo zasegli večje količine pirotehničnih sredstev, o čemer smo javnost že obveščali," je še povedal Izda.

Policija znova opozarja: Poškodba, ki jo lahko povzroči pirotehnika, vas lahko zaznamuje za vse življenje



Nepremišljena, neprevidna uporaba pirotehničnih izdelkov, namenjena zgolj nekaj sekundam zabave, lahko posameznike zaznamuje za vse življenje. Povzroči hude telesne poškodbe, kot so opekline, raztrganine rok, poškodbe oči, oziroma ima lahko hude posledice, ki so tudi usodne. Zelo moteča je za živali in onesnažuje okolje.



Neaktivirano pirotehniko obvezno zavrzite!



V policiji uporabo pirotehnike odsvetujejo. Če se temu ne morete upreti, pa jo uporabljajte vsaj varno in uvidevno. Torej tako, da to drugih ne moti in ne ogroža, ter ob upoštevanju vseh zakonskih omejitev. Neprimerna uporaba pirotehničnih izdelkov je težava vseh, zato starše, skrbnike, učitelje in vzgojitelje prosijo, naj opozarjajo na nevarnosti in možne posledice.



Policija se vsako leto znova srečuje s kršitvami na področju uporabe pirotehničnih izdelkov. Med najbolj moteče dejavnike uvrščajo uporabo pirotehničnih izdelkov, katerih glavni učinek je pok (petarde), čeprav je prodaja, posest in uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije F2 in F3, katerih glavni učinek je pok, že od leta 2008 povsem prepovedana.

Na Inštitutu 8. marec so zagnali peticijo Ustavimo prodajo prepovedanih petard, s katero od agencije za komunikacijska omrežja in storitve ter inšpektorata za notranje zadeve zahtevajo takojšnjo zaustavitev dostave petard in sankcioniranje kršiteljev.

Uporaba prepovedanih petard ogroža varnost in razkriva pomanjkljivosti zakonodaje, so opozorili. Slovenija že 15 let prepoveduje uporabo in prodajo petard kategorij F2 in F3, a realnost kaže drugačno sliko, so izpostavili v ponedeljkovem sporočilu za javnost.

Več o pomanjkljivostih izvajanja zakonodaje glede nadzora pirotehnike si lahko preberete v naslednjem članku:

Foto: PU Celje