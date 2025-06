V nesreči umrl 69-letni motorist

Nesreča se je zgodila 21. junija proti večeru. Po ugotovitvah policistov je motorist vozil iz smeri Črnomlja proti Soteski. Pri Kočevskih Poljanah v ovinku ni vozil po desni strani smernega vozišča, izgubil je oblast nad motorjem, zapeljal s ceste in trčil v prometno signalizacijo.

Hudo poškodovanega motorista so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, vendar so bile poškodbe prehude in je zaradi njih v torek umrl.