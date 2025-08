Predsednica republike Nataša Pirc Musar in zunanja ministrica Tanja Fajon sta se na prosto popoldne skupaj odpravili na motoristični potep. Obiskali sta grad Strmol in si privoščili sladoled. Obe sta strastni motoristki, predsednica že več kot 15 let, ministrica pa je izpit za motor opravila lani.

"Popoldanski odklop. Končno sva se ujeli s Tanjo Fajon in jo z motorjema potegnili do Strmola na sladoled," je na omrežju Facebook zapisala predsednica Pirc Musar. "Užitek. Odklop. Punce na motorju smo zakon," je še pripisala ob nekaj fotografijah.

Da sta naredili lepo turo, je na družbenem omrežju zapisala tudi ministrica Fajon. "Dobro me je potegnila naprej. Prav fino je bilo. Kar nekaj novih kilometrov in sladoled za povrhu," je dodala ob fotografijah.

Pirc Musar motoristka že več kot 15 let, Fajon izpit za motor opravila junija lani

Predsednica Nataša Pirc Musar je zaprisežena in strastna motoristka že več kot 15 let. Ob vsakem začetku motoristične sezone motoriste in druge udeležence v prometu poziva k varni in strpni vožnji, vsako leto se udeleži tudi blagoslova motoristov in motorjev v Mirni Peči.

Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon je izpit za motor opravila junija lani. "Od zdaj samo še sama za krmilom," je takrat zapisala na svojem Instagramu in delila fotografijo, na kateri pozira ob motorju znamke BMW.