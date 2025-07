Fajon koroškemu deželnemu glavarju izrazila protest nad ravnanjem policije

Zunanja ministrica Tanja Fajon je v telefonskem pogovoru z deželnim glavarjem avstrijske Koroške Petrom Kaiserjem izrazila protest nad policijsko racijo na taboru slovenskih študentov. Kaiser je zagotovil, da si bo še naprej prizadeval za dialog in sodelovanje s Slovenijo in slovensko skupnostjo, so danes sporočili z zunanjega ministrstva.