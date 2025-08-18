Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Protesti v Srbiji. Vučić napoveduje ukrepe, kot jih še ni bilo.

protesti, Beograd | Policija se je, namesto da bi ščitila državljane, spremenila v podaljšano roko Srbske napredne stranke, meni Bojan Pajtić, profesor s pravne fakultete v Novem Sadu. | Foto Reuters

Policija se je, namesto da bi ščitila državljane, spremenila v podaljšano roko Srbske napredne stranke, meni Bojan Pajtić, profesor s pravne fakultete v Novem Sadu.

Foto: Reuters

S protestov, ki so pretekli konec tedna potekali v Srbiji, spet poročajo o nasilnih incidentih. Na enem od zborovanj v Beogradu so državljani posneli policiste, ki so v bližini spomenika Vuka Karađića brutalno pretepali moškega, je objavil portal Nova.rs. Predsednik Aleksandar Vučić zoper proteste napoveduje odziv države, ki bo močnejši in resnejši od česarkoli doslej.

Ko so policisti v opremi za razbijanje demonstracij ugotovili, da jih snemajo, so začeli priče dogodka zasledovati in preganjati, poroča N1 Srbija.

Študenti pravne fakultete v blokadi so po protestih na družbenih omrežjih objavili posnetek moškega s pištolo. Posnetek naj bi nastal v Novem Beogradu, študenti pa so zapisali, da je bil očitno tako življenjsko ogrožen, da v eni roki nosi orožje, ki ga uperja v državljane, v drugi pa cigareto. Kot so zapisali, domnevajo, da je policijski inšpektor v civilu in da jih je bilo več takšnih, ki so med protesti proti zbranim uporabljali silo.

Kot je v pogovoru za Nova.rs dejal Bojan Pajtić, profesor s pravne fakultete v Novem Sadu, vlada v Srbiji že mesece poskuša zatreti državljanski upor, ki je nastal po tragediji v Novem Sadu. Opozarja, da najvišji državni uradniki kršijo ustavo in zakone, da bi ohranili svoje privilegije in prikrili korupcijo. Zlasti pa se je policija, namesto da bi ščitila državljane, spremenila v podaljšano roko Srbske napredne stranke in poziva policiste, ki še premorejo nekaj časti, naj ne dovolijo, da se državljane na ulicah zlorablja, in naj se vzdržijo groženj z orožjem proti demonstrantom.  

Srbski predsednik Aleksandar Vučić se je v nedeljo iz Palače Srbije obrnil na državljane. Obljublja jim "nekaj presenetljivih odločitev", s katerimi naj bi pokazali odločnost države, in da bo ta odziv povsem drugačen od vsega, kar so videli doslej. 

Gre le še za en njegov poskus prestrašiti državljane, saj je predsednik izgubil vse niti in vzvode oblasti, pa je Srđan Milivojević, predsednik opozicijske Demokratske stranke, komentiral Vučićeve napovedi. 

Iz Demokratske stranke ga pozivajo, naj se spametuje in takoj, brez odlašanja razpiše predčasne parlamentarne volitve, s čimer bi Srbija lahko izšla iz največje družbene in politične krize v zadnjih 25 letih. 
