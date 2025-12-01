Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. K.

1. 12. 2025,
10.33

Ponedeljek, 1. 12. 2025, 10.33

3 minute

Hrvaška v šoku: moški pogoltnil paket z drogo, v bolnišnici je umrl

R. K.

Hrvaška policija | Foto Pixsell

Foto: Pixsell

V Splitu je umrl moški, ki je pogoltnil paket z drogo, poročajo hrvaški mediji.

Hrvaški policisti so na območju Splita ponoči ustavili voznika in mu odredili alkotest, medtem ko je preizkus za droge zavrnil. Ugotovili so, da je vozil pod vplivom alkohola. Privedli so ga na policijsko postajo na zaslišanje, a s policisti ni želel sodelovati, njegovi odgovori pa so bili kratki in nerazumljivi.

Policisti so ugotovili, da moški nekaj skriva v ustih, ko so ga pozvali, naj vsebino izpljune, je to zavrnil. Zaradi nevarnosti zadušitve so posredovali policisti in moškemu iz ust odstranili paket z belo snovjo, za katero se je izkazalo, da gre za prepovedano drogo. 

Moški v bolnišnici umrl

Moškega so takoj prepeljali v bolnišnico, kjer so zaradi suma, da je zaužil veliko količino droge, začeli zdravljenje. Policija je okoli 3. ure ponoči prejela informacijo, da je moški v bolnišnici umrl. O primeru je bilo obveščeno pristojno državno tožilstvo, ki je odredilo obdukcijo za ugotovitev natančnega vzroka smrti.

Med postopkom je bil en policist lažje poškodovan, saj ga je moški, medtem ko so mu iz ust poskušali odstraniti drogo, ugriznil.

