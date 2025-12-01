Ruski predsednik Vladimir Putin je potrdil državni proračun za leto 2026, ki predvideva rekordna sredstva za financiranje ruskega vojaškega aparata, hkrati pa znižuje sredstva, namenjena socialnovarstvenim programom za državljane. Več kot očitno v prihodnjem letu mir ni del načrtov ruskega predsednika Vladimirja Putina, poroča Center za boj proti dezinformacijam.

Proračun Rusije za leto 2026 predvideva, da bo država pobrala 40,27 bilijona rubljev (446,9 milijarde evrov) davkov in porabila 44,06 bilijona rubljev (484,7 milijarde evrov), poroča The Moscow Times. Od tega bo skoraj 40 odstotkov vseh sredstev namenjenih vojski in varnostnemu sektorju.

Zaradi sankcij, ki so jih države uvedle proti Rusiji, so padli prihodki od izvoza nafte in zemeljskega plina. Proračun zato vključuje primanjkljaj v višini 3,78 bilijona rubljev (41,6 milijarde evrov) oziroma 1,6 odstotka BDP. Ruske oblasti so z namenom zmanjšanja primanjkljaja oklestile socialnovarstvene programe za 25 odstotkov, kar je najnižja raven v zadnjih 20 letih.

Poleg tega proračun za leto 2026 predvideva nove davke in pristojbine. Rusija z letom 2026 zvišuje stopnjo DDV na 22 odstotkov in uvaja radikalno davčno reformo za mala podjetja. Po navedbah finančne ga ministra Antona Siluanova, naj bi zvišanje DDV v proračun prineslo 1,2 bilijona rubijev (13,2 milijard evrov), skupni prihodki novih davčnih ukrepov pa bodo dosegli 2,6 bilijona rubijev (28,6 milijard evrov), poroča Odessa Journal.

Mir ni del načrta

Analitiki ugotavljajo, da proračun za prihodnje leto jasno kaže, da vojna ostaja glavna prioriteta Kremlja, ne glede na to, kako visok davek bodo morali za to plačati državljani. Vse kaže, da Putinove ambicije v vojni proti Ukrajini pretehtajo notranjo stabilnost in blaginjo Rusov.