Hud udarec za Trumpa. Vse kaže, da mu je spodletelo.

Ameriški predsednik ZDA Donald Trump zatrjuje, da želi svojo carinsko vojno proti skoraj vsem državam na svetu znova postaviti na noge ameriško industrijo. Z obljubami ponovne industrializacije ZDA je na volitvah, na katerih je nastopil, nabiral zlasti glasove med volivci delavskega razreda v zveznih državah t.i. Zarjevelega pasu. A zadnji podatki so hladna prha za Trumpa.

Zadnji statistični podatki kažejo, da ZDA še naprej izgubljajo delovna mesta v proizvodnji. Število zaposlenih se je namreč v zadnjem letu zmanjšalo za 94 tisoč, septembra pa je bilo izgubljenih še šest tisoč delovnih mest.

Na udaru zlasti proizvodnja avtomobilov in elektronike

Trda prede zlasti avtomobilski industriji in proizvodnji elektronike oziroma elektrotehnike, vendar skoraj nobenemu delu industrijske proizvodnje ne gre dobro.

The US continues to lose manufacturing jobs—payrolls are down 94k over the last year, & another 6k jobs were lost in September



Transportation (especially auto manufacturing) and electronics/electrical manufacturing are the biggest losers, but almost no subsectors are doing well pic.twitter.com/VHJyFb3TT7 — Joey Politano 🏳️‍🌈 (@JosephPolitano) November 20, 2025

Trump obljublja ponovno industrializacijo ZDA s pomočjo trgovinske oziroma carinske vojne, v prvi vrsti proti Kitajski. V ZDA se je namreč upadanje proizvodnje začelo že pred sedemdesetimi leti, v 50. letih preteklega stoletja. Deindustrializacija je tako že precej napredovala, ko je kitajsko blago v začetku 21. stoletja dobilo dostop do ameriškega trga. Druga težava za ZDA je, da niso več središče svetovne trgovine. Gonilo svetovne trgovine je danes v Aziji.