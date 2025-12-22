Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
K. M.

Ponedeljek,
22. 12. 2025,
15.27

Ponedeljek, 22. 12. 2025, 15.27

11 minut

V Savdski Arabiji so se prvič po 30 letih razveselili snega

K. M.

Prebivalci delijo videoposnetke in fotografije, s katerimi slavijo redek prizor, hkrati pa se pritožujejo nad mrazom in poledenelimi cestami.

Prebivalci delijo videoposnetke in fotografije, s katerimi slavijo redek prizor, hkrati pa se pritožujejo nad mrazom in poledenelimi cestami. 

Foto: X/Nexta

Savdsko Arabijo je pobeli sneg. V severnih regijah države se je to zgodilo prvič v zadnjih 30 letih, poroča Nexta. Nenavaden dogodek je še enkrat poudaril, kako podnebne spremembe povzročajo nenavadno vreme v regijah, ki še zdaleč niso pripravljene na to.

Savdska Arabija, država, ki je sinonim za vročino in prostrane puščavske pokrajine, je priča nenavadnemu zimskemu vremenu – sneženju, močnemu deževju in strmo padajočim temperaturam.

Sneg je prekril na tisoče kvadratnih kilometrov puščavskega območja – od gorovja Tuwaiq na zahodu do regij bližje Rijadu. Lokalni televizijski kanali so to označili za zgodovinski dogodek.

Prebivalci veseli, a se pritožujejo nad mrazom 

Prebivalci delijo videoposnetke in fotografije, s katerimi slavijo redek prizor, hkrati pa se pritožujejo nad mrazom in poledenelimi cestami. Temperature so se v zgodnjih jutranjih urah na nekaterih lokacijah spustile pod nič stopinj Celzija, kar je ustvarilo ugodne pogoje za kopičenje snega na višje ležečih območjih.

Nacionalni meteorološki center je vnaprej opozoril na močan padec temperatur in ljudi pozval, naj upoštevajo varnostne ukrepe.

