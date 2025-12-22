Savdsko Arabijo je pobeli sneg. V severnih regijah države se je to zgodilo prvič v zadnjih 30 letih, poroča Nexta. Nenavaden dogodek je še enkrat poudaril, kako podnebne spremembe povzročajo nenavadno vreme v regijah, ki še zdaleč niso pripravljene na to.

Savdska Arabija, država, ki je sinonim za vročino in prostrane puščavske pokrajine, je priča nenavadnemu zimskemu vremenu – sneženju, močnemu deževju in strmo padajočim temperaturam.

Sneg je prekril na tisoče kvadratnih kilometrov puščavskega območja – od gorovja Tuwaiq na zahodu do regij bližje Rijadu. Lokalni televizijski kanali so to označili za zgodovinski dogodek.

Prebivalci veseli, a se pritožujejo nad mrazom

Prebivalci delijo videoposnetke in fotografije, s katerimi slavijo redek prizor, hkrati pa se pritožujejo nad mrazom in poledenelimi cestami. Temperature so se v zgodnjih jutranjih urah na nekaterih lokacijah spustile pod nič stopinj Celzija, kar je ustvarilo ugodne pogoje za kopičenje snega na višje ležečih območjih.

Snow has fallen in Saudi Arabia. In the country’s northern regions, it has happened for the first time in the past 30 years



The snow covered desert areas across thousands of square kilometers — from the Tuwaiq mountain range in the west to regions closer to Riyadh. Local TV… pic.twitter.com/IKPzalcZ1v — NEXTA (@nexta_tv) December 21, 2025

Nacionalni meteorološki center je vnaprej opozoril na močan padec temperatur in ljudi pozval, naj upoštevajo varnostne ukrepe.