Študenti: Srbija si zasluži pravno državo, ne pa nasilnega režima

Univerzitetna omrežja iz Novega Sada, Beograda, Niša, Kragujevca, Novega Pazarja in Kosovske Mitrovice so danes obsodila organizirano in brutalno nasilje, ki se že več dni izvaja nad državljani po vsej Srbiji in ki ga, kot trdijo, organizirajo kriminalne združbe, povezane s Srbsko napredno stranko, s polno logistično in operativno podporo srbskega ministrstva za notranje zadeve (MUP), poroča N1 Srbija. Tudi za nocoj študenti v blokadi pozivajo državljane, naj stopijo na ulice mest po vsej Srbiji. Med drugim se protesti pripravljajo v Novem Sadu, Kragujevcu, Gornjem Milanovcu in Valjevu.

"Ustrahovanje, fizični napadi, uporaba pirotehnike in grožnje z orožjem neoboroženim državljanom – kot se je zgodilo v Novem Sadu – so jasen znak, da je država ugrabljena in da so institucije postale instrument represije ene politične stranke," je zapisano v skupni izjavi teh mrež.

Opozorili so tudi, da se je ministrstvo za notranje zadeve spremenilo v zasebno varnostno službo vladajoče elite, ki ne varuje zakona, temveč predvsem kriminalno vlado pred državljani.

"Napadalci na državljane morajo odgovarjati!"

Dodajajo tudi, da Srbija ni več demokratična država, ker duši svobodo govora, izkrivlja dejstva, prepoveduje zborovanja in nasilno tepta temeljne človekove pravice. "Tisti, ki naj bi bili varuhi zakona, so postali najhujši kršitelji. Odgovorne za napade na državljane je treba identificirati, zamenjati in preganjati – brez izjeme," dodajajo.

Na študentskih omrežjih poudarjajo, da mora biti to imperativ nove vlade, ki ji bodo državljani Srbije zaupali mandat na naslednjih volitvah. Te so, po njihovih besedah, po devetih mesecih nasilja edina civilizirana pot iz globoke družbene krize.

Pod izjavo so se podpisali Svobodna univerza v Novem Sadu, Akademski plenum, Svobodna univerza v Nišu, Svobodna univerza v Kragujevcu, Proaktivna univerza v Prištini z začasnim sedežem v Kosovski Mitrovici, Forum Univerze umetnosti v Beogradu, Svobodna državna univerza v Novem Pazarju in Uporniška univerza v Beogradu.