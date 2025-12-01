Od jutri do vključno ponedeljka, 15. decembra 2025, bodo ob nespremenjenih trošarinah najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja znašale 1,451 evra za liter bencina, 1,485 evra za liter dizelskega goriva in 1,082 evra za liter kurilnega olja.

Za liter neosvinčenega motornega bencina bo ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,48703 evra na liter na vseh bencinskih servisih v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,451 evra na liter, kar pomeni 72,55 evra za petdesetlitrski tank. Cena bencina pred spremembo je znašala 1,455 evra na liter. Če ne bi regulirali cen 95-oktanskega bencina, bi bilo za liter treba odšteti okoli 1,531 evra na liter.

Liter dizla bo ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,41250 evra na liter na vseh bencinskih servisih v novem obdobju znašal 1,485 evra na liter, kar pri petdesetih litrih znese 74,25 evra. Cena dizla pred spremembo je znašala 1,499 evra na liter. Če ne bi regulirali cen dizla, bi bilo za liter dizla treba odšteti okoli 1,567 evra na liter.

Cenejše tudi kurilno olje

Za liter kurilnega olja pa bo ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,14619 evra na liter, v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,082 evra na liter. Pri naročeni količini tisoč litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1.082 evrov brez prevoza. Cena kurilnega olja pred spremembo je znašala 1,096 evra na liter. Če ne bi regulirali cen kurilnega olja, bi bilo treba odšteti okoli 1,185 evra na liter. Potrošnik bi za nakup tisočih litrov plačal 1.185 evrov, kar pomeni, da pri tisočlitrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 103 evre.

Marže trgovcev so v skladu z vladno Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.