Avtorji:
Sa. B., STA

Ponedeljek,
10. 11. 2025,
18.37

Vlada namerava podaljšati regulacijo cen naftnih derivatov

Odprtje bencinskih servisov Petrol Barje | Na črpalkah ob avtocestah bodo najvišje dovoljene marže znašale 0,1393 evra oz. 0,1404 evra. | Foto STA

Na črpalkah ob avtocestah bodo najvišje dovoljene marže znašale 0,1393 evra oz. 0,1404 evra.

Foto: STA

Vlada namerava decembra za pol leta podaljšati regulacijo cen pogonskih goriv, izhaja iz vladnega gradiva, ki je v javni obravnavi do prihodnjega ponedeljka. Na črpalkah ob avtocestah bodo cene lahko nekoliko višje.

Predlog vladne uredbe predvideva, da marže trgovcev zunaj avtocest ostanejo 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina. Na črpalkah ob avtocestah pa bodo najvišje dovoljene marže znašale 0,1393 evra oz. 0,1404 evra.

Uredba bo začela veljati 16. decembra, ko se bo iztekla veljavnost sedanje. Preostala določila uredbe ostajajo nespremenjena, vključno z dodatkom za biokomponento.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo pripombe na predlog uredbe, ki je objavljena na e-demokraciji, sprejema do prihodnjega ponedeljka.

