Cene reguliranih naftnih derivatov se bodo opolnoči zvišale. Liter 95-oktanskega bencina bo z 1,455 evra dražji za 1,7 centa, cena litra dizla pa se bo z 1,499 evra zvišala za 3,9 centa. Za toliko bo dražji tudi liter kurilnega olja, ki bo po novem stal 1,096 evra. Vlada v trošarine ni posegala.

V prihodnjem 14-dnevnem obdobju, torej do vključno 17. novembra, bo tako na vseh bencinskih servisih po državi 50-litrski rezervoar 95-oktanskega bencina stal 72,75 evra, 50-litrski rezervoar dizla 74,95 evra, 1.000 litrov kurilnega olja pa brez stroškov prevoza 1.096 evrov, so danes sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Ob vsakokratni spremembi cen reguliranih naftnih derivatov postrežejo tudi z lastnimi ocenami, kakšna bi bila cena brez regulacije. Pri 95-oktanskem bencinu so jo izračunali pri 1,535 evra za liter, pri dizlu pri 1,580 evra in pri kurilnem olju pri 1,199 evra.

Enake ostajajo zgornje meje marž za trgovce z naftnimi derivati

Vlada v trošarine ni posegala - za 95-oktanski bencin je določena pri 0,50177 evra za liter, pri dizlu ostaja pri 0,45022 evra za liter, pri kurilnem olju pa pri 0,18676 evra za liter.

Enake ostajajo tudi zgornje meje marž za trgovce z naftnimi derivati, ki tako lahko še naprej znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva, največ 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina in največ 0,08 evra za liter kurilnega olja.

Cene teh naftnih derivatov se bodo po napovedi ministrstva tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.