Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Petek,
31. 10. 2025,
20.15

Osveženo pred

11 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
bencinska črpalka podražitev gorivo kurilno olje dizel bencin

Petek, 31. 10. 2025, 20.15

11 minut

Se obeta rekordna podražitev goriv?

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
gorivo Madžarska bencinska pumpa | Gorivo bi se lahko podražilo, so izračunali pri časniku Finance. | Foto Reuters

Gorivo bi se lahko podražilo, so izračunali pri časniku Finance.

Foto: Reuters

Če vlada ne zniža trošarin, se bo v torek gorivo precej podražilo, je poročal časnik Finance. Nove cene bodo veljale v naslednjem štirinajstdnevnem obdobju od torka, 4. novembra.

V prihodnjem štirinajstdnevnem obdobju bi se liter dizla lahko podražil za skoraj 5 centov na liter, bencin za približno 2 centa, kurilno olje pa za okrog 4,5 centa na liter.

"Te ocene temeljijo na gibanju referenčnih cen goriv na mediteranskih trgih in ob predpostavki nespremenjenih trošarin," so zapisali pri Financah.

Vlada bi sicer lahko dvig cen omilila s posegom v trošarine. Večji del drobnoprodajne cene pomenijo dajatve in marže. Pri bencinu dajatve trenutno pomenijo približno 60 odstotkov končne cene, pri dizlu okoli 54 odstotkov. Marže trgovcev znašajo približno 6,9 odstotka pri bencinu in okoli 6,6 odstotka pri dizlu, so še navedli.

V veljavo je stopil pogoj PCT pri točenju goriva. Petrol. Bencin. Bencinski servis Covid
Novice Takšne bodo nove cene goriv, če vlada ne bo spreminjala trošarin
bencinska črpalka, gorivo
Novice Sankcije proti Naftni industriji Srbije začele veljati: spremembe pri plačevanju goriva
Gorivo, bencin, dizel, Petrol
Novice Naftni derivati od danes cenejši
bencinska črpalka podražitev gorivo kurilno olje dizel bencin
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.