Se obeta rekordna podražitev goriv?

Če vlada ne zniža trošarin, se bo v torek gorivo precej podražilo, je poročal časnik Finance. Nove cene bodo veljale v naslednjem štirinajstdnevnem obdobju od torka, 4. novembra.

V prihodnjem štirinajstdnevnem obdobju bi se liter dizla lahko podražil za skoraj 5 centov na liter, bencin za približno 2 centa, kurilno olje pa za okrog 4,5 centa na liter.

"Te ocene temeljijo na gibanju referenčnih cen goriv na mediteranskih trgih in ob predpostavki nespremenjenih trošarin," so zapisali pri Financah.

Vlada bi sicer lahko dvig cen omilila s posegom v trošarine. Večji del drobnoprodajne cene pomenijo dajatve in marže. Pri bencinu dajatve trenutno pomenijo približno 60 odstotkov končne cene, pri dizlu okoli 54 odstotkov. Marže trgovcev znašajo približno 6,9 odstotka pri bencinu in okoli 6,6 odstotka pri dizlu, so še navedli.