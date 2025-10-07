Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K., STA

7. 10. 2025,
6.38

Naftni derivati od danes cenejši

Gorivo, bencin, dizel, Petrol | Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. | Foto STA

Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Foto: STA

Regulirane cene naftnih derivatov so se ob nespremenjenih trošarinah opolnoči znižale. 95-oktanski bencin se je pocenil za 0,6 centa na 1,459 evra, dizelsko gorivo pa za 0,2 centa na 1,489 evra za liter. Kurilno olje je z 1,088 evra za liter cenejše za 0,3 centa.

Vlada trošarin ni spreminjala, prav tako nespremenjene ostajajo najvišje dovoljene marže trgovcev, so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Cene teh naftnih derivatov se bodo po napovedi ministrstva tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar – evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

