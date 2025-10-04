Nove napovedi za cene goriv

V torek se po napovedih spletnih Financ gorivo ne bo pocenilo. V prvih dneh minulega 14-dnevnega obdobja je namreč nafta pridobivala vrednost, s tem pa tudi derivati. Povprečna cena v evrih je zelo podobna kot pred dvema tednoma.

Liter 95-oktanskega bencina bo v novem obdobju cenejši za približno 0,5 centa in bo po izračunih stal okoli 1,46 evra.

Cena za liter dizla naj bi ostala na ravni trenutnih cen, okoli 1,49 evra za liter.

Podobno lahko pričakujemo za kurilno olje, ki bo najverjetneje tudi od torka naprej stalo 1,09 evra za liter, so še napovedali pri Financah.