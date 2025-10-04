Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R.

Sobota,
4. 10. 2025,
8.39

Sobota, 4. 10. 2025, 8.39

16 minut

Nove napovedi za cene goriv

Na. R.

Regulacija cen velja za standardna goriva na vseh bencinskih servisih v državi.

Regulacija cen velja za standardna goriva na vseh bencinskih servisih v državi.

Foto: Shutterstock

V torek se po napovedih spletnih Financ gorivo ne bo pocenilo. V prvih dneh minulega 14-dnevnega obdobja je namreč nafta pridobivala vrednost, s tem pa tudi derivati. Povprečna cena v evrih je zelo podobna kot pred dvema tednoma.

Liter 95-oktanskega bencina bo v novem obdobju cenejši za približno 0,5 centa in bo po izračunih stal okoli 1,46 evra.

Cena za liter dizla naj bi ostala na ravni trenutnih cen, okoli 1,49 evra za liter.

Podobno lahko pričakujemo za kurilno olje, ki bo najverjetneje tudi od torka naprej stalo 1,09 evra za liter, so še napovedali pri Financah.

izračun podražitev nafta gorivo cene dizel bencin
