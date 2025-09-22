Regulirane cene naftnih derivatov se bodo ob nespremenjenih trošarinah opolnoči zvišale. 95-oktanski bencin se bo podražil za 0,6 centa na 1,465 evra, dizelsko gorivo pa za 0,4 centa na 1,491 evra za liter. Kurilno olje bo z 1,091 evra za liter dražje za 0,6 centa.

Kot je danes sporočilo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, bodo cene veljale do vključno 6. oktobra.

Vlada trošarin ni spreminjala. Za 95-oktanski bencin trošarina znaša 0,50177 evra, za dizelsko gorivo 0,45022 evra in za kurilno olje 0,18676 evra za liter. Prav tako nespremenjene ostajajo najvišje dovoljene marže trgovcev, in sicer 0,0983 evra za liter dizelskega goriva, 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina in 0,08 evra za liter kurilnega olja.

Če ne bi regulirali cen, bi po oceni ministrstva liter bencina znašal okoli 1,545 evra, liter dizelskega goriva okoli 1,573 evra in liter kurilnega olja 1,195 evra.

Cene teh naftnih derivatov se bodo po napovedi ministrstva tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.