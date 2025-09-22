Stekla dela za širitev štajerske avtocestne vpadnice v Ljubljano

Na odseku štajerske avtoceste med priključkoma Domžale in Šentjakob so danes stekla prva gradbena dela v sklopu projekta širitve štajerske avtocestne vpadnice v Ljubljano v šestpasovnico. Celoten projekt, ki bo potekal v dveh etapah, naj bi bil zaključen do konca leta 2027, ves čas pa bo promet v obe smeri potekal po dveh pasovih.

Potem ko so Darsovi delavci konec tedna uredili novo prometno ureditev, so tako med Domžalami in Šentjakobom danes stekla še prva gradbena dela. V prvem koraku gre za rekonstrukcijo sredinskega ločilnega pasu, ki v prihodnje ne bo več zelen, ampak bodo vozišči ločevali betonski bloki.

Do predvidoma sredine decembra bo promet na tem odseku potekal po dveh zoženih pasovih v vsako smer, omejitev hitrosti pa bo ob vstopanju v delno zaporo 60 kilometrov na uro, v območju same zapore pa 80 kilometrov na uro.

Dela zaključena do konca 2027

V zimski sezoni naj nato dela na samem vozišču ne bi potekala oz. morda le na kakšnem krajšem odseku, medtem ko naj bi se spomladi začela še dela za samo širitev avtoceste z ukinitvijo zdajšnjega odstavnega pasu.

Celoten projekt širitve štajerske avtocestne vpadnice v Ljubljano, po pogodbi vreden skoraj 99 milijonov evrov z davkom, naj bi po napovedih Darsa zaključili do konca leta 2027.

Tehnično zelo zahteven poseg

Dela bosta izbrana izvajalca, podjetji CGP in Pomgrad, izvajala v dveh etapah. Prva zajema odsek med Domžalami in Šentjakobom, rok za izvedbo del je 355 dni od uvedbe v delo, druga pa odsek med Šentjakobom in razcepom Zadobrova, kjer je rok 430 dni od uvedbe v delo. Etapi bosta po zagotovilih pristojnih na Darsu potekali vzporedno, tako da se roka prekrivata.

Po koncu rekonstrukcije odseka v šestpasovnico, ki je po besedah vodje Darsove službe za obnovo Matica Pozniča tehnično zelo zahteven poseg, ki je terjal večletne priprave, bodo na vsakem smernem vozišču trije vozni pasovi. Na levem in sredinskem bo omejitev 130, na desnem pa 110 kilometrov na uro.

Cestišče bo na vsaki strani razširjeno za 1,5 metra, zamenjana bo voziščna konstrukcija, tako da bo ustroj ceste poenoten, z večjimi posegi bosta preurejena priključka Šentjakob in Sneberje, sredinski zeleni pas bo po celotnem odseku ukinjen, vzpostavljen pa bo tudi videonadzor z devetimi portali za nadzor in vodenje prometa.

Poleg tega bo postavljenih še 22 novih portalov in polportalov s kažipotno signalizacijo, izvedenih pa bo tudi več okoljskih ukrepov, tako med gradnjo kot med samim obratovanjem. Tako bodo uredili novo protihrupno in protiprašno zaščito.

Dela naj ne bi močno vplivala na pretočnost prometa

Vodja Darsove službe za upravljanje prometa in prometne varnosti Zvonko Zavasnik je poudaril, da bosta v celotnem poteku del za širitev štajerske vpadnice v šestpasovnico urejena po dva prometna pasova v vsako smer. Čeprav bosta ožja, bosta vseeno širša od pasov v drugih podobnih delnih prometnih zaporah in bosta tako predstavljala nadstandard.

Večjega dodatnega vpliva na pretočnost prometa na enem bolj obremenjenih avtocestnih odsekov v državi z izrazito jutranjo in popoldansko konico in brez bistvenih nihanj prometne obremenitve skozi leto tako na Darsu ne pričakujejo. Edina težava bi bil lahko v tej prvi fazi krajši pospeševalni pas na priključku Domžale, zaradi česar bi lahko prišlo do zastoja na občinski cesti.

Na Darsu vse voznike pozivajo, naj redno spremljajo in preverjajo stanje na cesti in prometna obvestila, informacije o delih bodo šle tudi tujim avtoklubom.

Najbolj nevralgična točka ljubljanskega avtocestnega obroča

Po Pozničevih besedah bo po koncu del to najbolj sodoben avtocestni odsek v državi, še vedno pa bodo ostala ozka grla na ljubljanski obvoznici in ob vstopanju v Ljubljano. Ukrep širitve naj bi po Darsovih ocenah zadostoval za deset let, nadaljnji ukrepi za širitev avtoceste v smeri Celja pa so odvisni od ukrepov na območju Ljubljane.

Širitev štajerske avtocestne vpadnice po besedah predsednika Darsove uprave Andreja Ribiča poteka z namenom povečanja pretočnosti in predvsem varnosti, saj gre za eno najbolj nevralgičnih točk na vhodu v ljubljanski avtocestni obroč. Prepričan je, da bo tudi pretočnost po dokončanju širitve bistveno večja.

Večjih težav med potekom del zaradi prometne ureditve z dvema pasovoma v vsako smer ne pričakuje, če se bodo vozniki držali omejitev in upoštevali signalizacijo.

Ribič: Idealnih rešitev ni

Glede ozkih grl pri navezovanju na ljubljansko obvoznico je medtem Ribič, ki priznava, da idealnih rešitev ob tem obsegu prometa ni, znova poudaril pomen sistema dinamičnega upravljanja hitrosti za zmanjšanje zastojev ob vstopanju v Ljubljano. Ker večina voznikov omejitev hitrosti ne spoštuje, se s policijo pogovarjajo o uvedbi nadzora in kaznovanja kršiteljev.

Ukrep širitve štajerske vpadnice naj bi po Darsovih ocenah zadostoval za deset let, nadaljnji ukrepi za širitev avtoceste v smeri Celja pa so odvisni od ukrepov na območju Ljubljane.

Tako Dars na primer že izvaja pripravo za širitev primorske avtocestne vpadnice med Vrhniko in Brezovico ter zahodne obvoznice med razcepoma Kozarje in Koseze v šestpasovnico. Okoljevarstveno soglasje za del med Vrhniko in Brezovico je bilo izdano julija, čaka se na njegovo pravnomočnost.

Ribič je ob tem na odločevalce apeliral, naj se postopki umeščanja v prostor skrajšajo, saj Slovenijo v naslednjih letih zaradi nakopičenih zamud iz zadnjih deset, 15 let čaka še veliko večjih obnovitvenih del na avtocestnem omrežju, da se izboljšata pretočnost in varnost.