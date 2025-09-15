Še ta mesec širitev štajerske avtocestne vpadnice v šestpasovnico

Vodstvo Darsa je skupaj z infrastrukturno ministrico Alenko Bratušek in županoma občin Log - Dragomer ter Brezovica danes slovesno pospremilo odprtje avtocestnega priključka Dragomer na odseku primorske avtoceste med Brezovico in Vrhniko. Gre za naložbo v varnost, pretočnost in povezljivost, je poudarila ministrica. Ob tem so napovedali tudi, da bodo 22. septembra stekla dela za širitev štajerske avtocestne vpadnice v Ljubljano v šestpasovnico, pri čemer se bodo delavci najprej lotili urejanja sredinskega pasu.

Kot je v nagovoru zbranim na slovesnosti povedala ministrica za infrastrukturo, je projekt izgradnje priključka za prebivalce občin Log - Dragomer in Brezovica velikega pomena, saj razbremenjuje obstoječi priključek Brezovica, hkrati pa je tudi lep primer dobrega sodelovanja občin, države, Darsa in izvajalcev.

Med drugim zajema delno preureditev avtoceste za bodočo šestpasovnico na območju ter gradnjo novega štirikrakega avtocestnega priključka. Priključek se ob tem navezuje na obstoječo regionalno cesto Brezovica–Vrhnika, poleg tega pa so v sklopu projekta uredili tudi zahodno obvozno Brezovice vse do nivojskega prehoda prek železniške proge Ljubljana–Divača pri Vnanjih Goricah z navezavo na obstoječo cesto Brezovica–Podpeč, je podrobneje pojasnila Bratušek.

Bratušek: Vlaganja v cestno infrastrukturo se nadaljujejo

Ob tem je poudarila, da se vlaganja v cestno infrastrukturo z načrtovanimi dodatnimi izboljšavami tudi za pretočnost na širšem območju Ljubljane nadaljujejo. "Ob pospešenem izvajanju obsežnih in nujno potrebnih del po vsej državi se znova zahvaljujem vsem uporabnikom naših cest, avtocest za razumevanje, na žalost drugače pač ne gre," je podčrtala ministrica.

Bratušek je omenila rekordna vlaganja v cestno in železniško infrastrukturo v času mandata aktualne vlade. "V obdobju od leta 2022 do leta 2026 bomo investirali sedem milijard v našo infrastrukturo, in to zato, da bo bolj varna in na koncu tudi bolj pretočna," je še dejala.

Bratušek je omenila rekordna vlaganja v cestno in železniško infrastrukturo v času mandata aktualne vlade. Foto: STA "Upam, da bodo tiste dolge kolone, ki smo jih zdaj doživljali pred izhodom za Brezovico, s tem križiščem bistveno manjše," pa je dejal predsednik uprave Darsa Andrej Ribič.

Novi priključek je po njegovem prepričanju pomemben predvsem zato, ker bodo razbremenili križišče v Brezovici. "Že zdaj je po podatkih nekje 35 odstotkov prometa prevzel ta priključek. V prihodnje mislim, da ga bo še več," je prepričan.

Sicer pa je po njegovih navedbah odprtje priključka Dragomer samo en kamenček v mozaiku večje pretočnosti. "Ko bo zgrajen tretji pas od Kozarij do Kosez ter od Kozarij do Verda, bo potem priključek zaživel v polni funkciji," je ocenil.

Še ta mesec bodo začeli širiti štajersko avtocestno vpadnico

Še ta mesec, natančneje 22. septembra, naj bi sicer po Ribičevih besedah stekla dela za širitev štajerske avtocestne vpadnice v Ljubljano v šestpasovnico, pri čemer se bodo delavci najprej lotili urejanja sredinskega pasu. Dela za širitev primorske avtocestne vpadnice naj bi se medtem začela čez dve leti.

O pomenu odprtja priključka za lokalno prebivalstvo je spregovoril tudi župan Občine Brezovica Metod Ropret. "S tem smo dobili še eno možnost vstopanja in izstopanja s te najbolj obremenjene avtoceste v Sloveniji in to prinaša za nas ogromno, predvsem v delovnih dneh," je izpostavil.

Dela za širitev primorske avtocestne vpadnice naj bi se začela čez dve leti. Foto: STA Se pa po njegovih besedah zgodba zaplete v času poletne sezone, ko z vseh strani pritisne tranzitni promet in so razmere skorajda neobvladljive. "Verjamem, da po vzoru tudi drugih držav lahko najdemo način, kako bomo te tujce, turiste obdržali na avtocesti in s tem seveda naredili promet tako na naših zalednih državnih cestah kot tudi na lokalnih cestah bistveno bolj varen in pretočen. Velik ali pa največji korak v teh prizadevanjih bo zagotovo izgradnja tretjega pasu," je še poudaril Ropret.

Začetki aktivnosti izgradnje priključka sicer po besedah Ribiča segajo v leto 2010, ko je bil sprejet državni prostorski načrt. Pet let zatem so pripravili projektno dokumentacijo, leta 2022 pa je bil narejen investicijski program. Gradbena dela so stekla leta 2023 in trajala dve leti. Vrednost investicije je približno 35 milijonov evrov, od tega je dve tretjini sredstev prispeval Dars, preostalo direkcija za infrastrukturo ter občini Brezovica in Log - Dragomer.