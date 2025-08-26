Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Torek,
26. 8. 2025,
14.16

Osveženo pred

39 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Robert Golob Robert Golob DARS Boštjan Poklukar zastoji na cestah Alenka Bratušek infrastruktura Gospodarska zbornica Slovenije Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije tovorna vozila zastoj zastoj

Torek, 26. 8. 2025, 14.16

39 minut

Prevozniki zaradi zastojev na primorski avtocesti zahtevajo takojšnje ukrepanje

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
zastoj | Zaradi zastojev podjetja beležijo ogromno gospodarsko škodo, prebivalci izgubljajo ure v neprekinjenih zastojih, prometna varnost pa se nevarno poslabšuje. | Foto STA

Zaradi zastojev podjetja beležijo ogromno gospodarsko škodo, prebivalci izgubljajo ure v neprekinjenih zastojih, prometna varnost pa se nevarno poslabšuje.

Foto: STA

Sekcija za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije in Združenje za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije opozarjata, da so zaradi zaprtja vipavske hitre ceste med Razdrtim in Vipavo ter preusmeritve tovornega tranzita na mejni prehod Fernetiči razmere na primorski avtocesti nevzdržne. Od pristojnih zahtevajo takojšnje ukrepanje.

Od 17. avgusta zvečer je vipavska hitra cesta med Razdrtim in Vipavo na smernem vozišču proti Novi Gorici in Vrtojbi zaradi celovite obnove zaprta. Promet z osebnimi vozili in lokalni tovorni promet sta preusmerjena na vzporedno regionalno cesto, tovorni tranzitni promet pa je preusmerjen na mejni prehod Fernetiči.

Zaradi tega in zaradi sočasnega poostrenega mejnega nadzora italijanskih oblasti v zadnjih dneh pred mejnim prehodom Fernetiči oziroma na avtocestnem odseku med Fernetiči in razcepom Gabrk nastajajo stalni dolgi zastoji, vozniki kljub prepovedi uporabljajo tudi regionalne ceste na območju. Zastoji segajo tudi na primorsko avtocesto.

Ker je zaradi kaosa pred Fernetiči promet preusmerjen tudi na mejni prehod Škofije, zdaj zastoji nastajajo tudi med razcepom Srmin in Škofijami.

Poklukar italijanskega kolega pozval, naj ukrepa

Zaradi nastalih razmer se je sicer minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar pred dnevi obrnil na italijanskega kolega Mattea Piantedosija. Pozval ga je k ustrezni prilagoditvi izvajanja mejne kontrole oziroma prometne ureditve na Fernetičih.

mejni prehod, Gruškovje
Novice Poklukar zaskrbljen: stanje je nevzdržno

Zaradi zastojev podjetja beležijo ogromno gospodarsko škodo

Predstavniki prevoznikov pri obrtno-podjetniški in gospodarski zbornici opozarjajo, da je zaradi obnovitvenih del na vipavski hitri cesti in neustrezne prometne ureditve primorska avtocesta, ki je osrednja prometna žila države, postala praktično neprevozna.

Kot navajajo, podjetja beležijo ogromno gospodarsko škodo, prebivalci izgubljajo ure v neprekinjenih zastojih, prometna varnost pa se nevarno poslabšuje.

Pristojne obe združenji pozivata k takojšnjemu ukrepanju. Za danes ob 15. uri sta sklicali nujni sestanek na Razdrtem, na katerem želijo priti do konkretnih rešitev.

Na sestanek so povabili premierja Roberta Goloba, ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek, ministra Poklukarja in vodstvo Darsa.

zastoj
Avtomoto Skrivnostni pojav na cestah spet jezi slovenske voznike #foto
zastoj promet primorka gužva
Novice Stanje na cestah – prometna slika Slovenije v živo, nesreče, zastoji
Robert Golob Robert Golob DARS Boštjan Poklukar zastoji na cestah Alenka Bratušek infrastruktura Gospodarska zbornica Slovenije Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije tovorna vozila zastoj zastoj
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.