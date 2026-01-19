Oven

Samski se boste danes znašli pred novo ljubezensko preizkušnjo. V okolici, kjer se gibljete, boste opazili nekoga, ki vas opazuje že dalj časa. Predajte se pogledom in spogledovanju. Ne ustrašite se po nepotrebnem. Želeli ste si sprememb, zato je čas, da se v vas prebudi lovec. Vezani, partner vas bo prijetno presenetil.

Bik

V službi vas čaka kup opravkov, a se jim boste skušali izogniti. Četudi vam bo to uspelo, vedite, da si bo to nekdo skrbno zabeležil. Na zasebnem področju vas danes čaka precej burno dogajanje, saj vam prepir z bližnjimi ne bo ušel. Skušajte brzdati svojo jezo, ker z njo ne boste ničesar dosegli.

Dvojčka

Danes boste na svoj račun prišli samski. Morda se vam je do zdaj čas zdel neustrezen in zato še nedolgo nazaj niste razmišljali o partnerstvu in ljubezni. Danes boste pričeli na novo. Bodite pripravljeni, saj vam novo poznanstvo ne uide. Vezani boste čutili, da potrebujete bližino in svojega partnerja.

Rak

Vse vam bo šlo dobro od rok, zato lahko pričakujete pohvalo. Poleg tega se vam obeta tudi izboljšanje na finančnem področju. Zvečer si vzemite čas za vse, ki ste jih v preteklih dneh zanemarjali. Vezani se boste pričeli obračati za drugimi predstavniki nasprotnega spola. Premislite, ali si tega zares želite.

Lev

Situacija v službi bo ostala nerazčiščena, kar bo povzročalo zmedo, stvari pa boste videli v drugačni luči, kakršne so. Če menite, da bo pomagal pogovor z nadrejenim, naj vas nikar ne bo strah obrniti se nanj. Finančno stanje: pazite, kam boste investirali svoj privarčevani denar.

Devica

Usmerite se stran od posla. Tisti, ki boste bolj ambiciozni glede napredovanja, si dan razporedite nekoliko drugače. Budilko navijte na pol ure prej in dobili boste dragocen čas za telefonske pogovore in beležke. Poskušajte uresničiti vse svoje zamisli, tudi tiste, za katere ste mislili, da jih ne boste mogli nikoli.

Tehtnica

Danes ne bo ravno najboljši dan za vas, če se boste brez razmišljanja predajali svojim občutkom. Ker boste precej slabe volje in zelo ukazovalni, lahko povzročite kar nekaj slabe volje. Prisluhnite bližnjim in skušajte najti zlato sredino. S trmo ne boste ničesar dosegli. Navdušeni boste nad osebo, ki jo šele spoznavate.

Škorpijon

Danes boste razmišljali o tem, da bi storili nekaj tveganega, vendar si boste v zadnjem hipu premislili. Krivca boste seveda iskali v drugih. Na vidiku so nove finančne in poslovne priložnosti, ki vas bodo zelo razveselile. Če ste se pred kratkim razšli, potem je čas, da se spravite v red. Zdaj živite polnejše.

Strelec

Ne bodite tako strogi in zahtevni do vaših sodelavcev, še posebej, če trenutno niste na vodilnem položaju. Prilagodite se in se potrudite za skupinski dogovor, ki bo vsem prinesel določene koristi. V zadnjem času premalo naredite za svoje zdravje. Odpravite se v naravo in sprostite odvečno energijo.

Kozorog

Nekdo vas bo na vsak način skušal spraviti v nek posel, vendar boste že od samega začetka imeli pomisleke. Del vas se bo dobro zavedal, da situacija najbrž ni tako bleščeča. A ker še nič ne bo izgubljeno, čim prej prenehajte lagati sami sebi in se soočite z dejstvi. Proti večeru se boste odpravili ven.

Vodnar

Dan utegnete pričeti z nekim prepirom, ki zna povzročiti kar nekaj slabe volje, predvsem pa zapletov na poslovnem področju. Poskušajte se kar najbolj brzdati, da ne boste povzročili še večje škode v kolektivu. Spoštujte mnenja drugih. Mnogi ne boste vedeli, kako se odločiti. Sledite svojemu srcu.

Ribi

Veliko boste razmišljali o novih možnostih glede fizičnega in psihičnega počutja. Spoznali boste, da ste se vse predolgo obremenjevali s tem, kaj drugi pričakujejo od vas. Uprli se boste takim odnosom, kar vas bo spodbudilo, da boste v svoje življenje sprejeli spremembe. Začnite že danes, ne oklevajte.