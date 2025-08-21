Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar se je danes zaradi zastojev na mejnem prehodu Fernetiči, ki so posledica popolne zapore hitre ceste Razdrto–Vipava, obrnil na italijanskega kolega Mattea Piantedosija. Pozval ga je k ustrezni prilagoditvi izvajanja mejne kontrole oziroma prometne ureditve na Fernetičih.

Dars je zaradi obsežne obnove v nedeljo zvečer zaprl hitro cesto med Razdrtim in Vipavo v smeri proti Novi Gorici, ves tranzitni tovorni promet proti Italiji pa je posledično predvidoma do konca novembra preusmerjen na mejni prehod Fernetiči.

Mejni nadzor le na eni stezi

Tu se zdaj dogajajo zastoji, ki so, kot v današnjem sporočilu za javnost navajajo na ministrstvu za notranje zadeve, posledica mejne kontrole italijanskih organov. Težava naj bi bila, da se ta nadzor opravlja le na eni stezi.

Stanje je nevzdržno

Poklukar se je zato vnovič obrnil na Piantedosija. "V pismu je izrazil zaskrbljenost zaradi informacij, da so bili že v prvih dneh po zaprtju hitre ceste na slovenski strani daljši zastoji v smeri nekdanjega mejnega prehoda Fernetiči. Po poročanju na terenu je stanje nevzdržno, nastajajo večkilometrski zastoji," so povzeli na ministrstvu.

Slovenski notranji minister je po njihovih navedbah italijanskega kolega pozval k ukrepanju. V izogib nastajanju gospodarske škode in za zagotovitev nemotenega vsakodnevnega življenja obmejnega prebivalstva ga je zaprosil za ustrezno prilagoditev izvajanja mejne kontrole oziroma prometne ureditve na Fernetičih. Pri tem ga je spomnil na njun dogovor v tej smeri, sklenjen junija letos.

Junija je namreč potekal sestanek vseh ključnih deležnikov na Občini Sežana, po katerem je Poklukar o rešitvah za čim boljšo pretočnost prometa takoj govoril s Piantedosijem. Ta je takrat dejal, da italijanska stran že pospešeno išče rešitve za čim boljšo pretočnost prometa, so še zapisali na notranjem ministrstvu.

Prebivalci Sežane na nogah

Zaradi prometnega kolapsa na območju mesta in Občine Sežana, povezanega s preusmeritvijo vozil v tranzitu na mejni prehod Fernetiči, so na nogah tudi tamkajšnji prebivalci. Občina Sežana je ta teden na predsednico republike, predsednika vlade, več pristojnih ministrstev, policijo in upravljavce cest naslovila poziv k takojšnjemu ukrepanju.