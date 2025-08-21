"Ko MNZ nabavi dva nova helikopterja, je konec sanj kradljivca goriva z reševalne postaje Ljubljana in njegovih botrov o privatizaciji helikopterske nujne pomoči in koncesijah za njihova podjetja. Samo za to gre!" je glede polemik o nakupu dveh helikopterjev Leonardo na družbenem omrežju Facebook zapisal predsednik odbora za obrambo Martin Premk. Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je ob tem včeraj znova poudaril, da sta helikopterja v javnem naročilu izkazala vse ustrezne standarde in da bo pogodba z izbranim ponudnikom helikopterjev podpisana v prihodnjih dneh.

V javnosti se odvija burna razprava o nakupu dveh helikopterjev za helikoptersko nujno medicinsko pomoč (HNMP) izbranega ponudnika Leonardo. Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je na včerajšnji novinarski konferenci znova poudaril, da bo pogodba za nakup helikopterjev podpisana v prihodnjih dneh, potem ko uskladijo še zadnje podrobnosti.

Odzval se je tudi na kritike o domnevni neprimernosti plovil in pozivih stroke ter opozicije k preklicu javnega naročila. Pojasnil je, da sta oba helikopterja v javnem naročilu izkazala vse ustrezne standarde, naročilo pa da so ovrednotili strokovnjaki. Znova je spomnil, da helikopterje družbe Leonardo AW169 za namen helikopterske nujne medicinske pomoči uporabljajo v številnih državah, med drugim v Italiji, na Švedskem, na Norveškem, v ZDA in tudi v Avstraliji.

Po besedah Poklukarja je bil postopek javnega naročila izpeljan strokovno in zakonito, na razpis ali izbor pa ni bila podana nobena pritožba ali zahteva za revizijo, zato kot pravi, nima razloga, da pogodbe ne bi podpisal. Ob očitkih o korupciji je javno pozval vse, da prijavijo kakršnekoli sume pristojnim organom, a konkretno, z imeni, priimki in dejstvi. Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je sicer na podlagi prijave glede zadeve nakup helikopterjev Leonardo uvedla predhodni preizkus.

"Konec je sanj o privatizaciji helikopterske nujne medicinske pomoči"

V nasprotovanju nakupu helikopterjev Poklukar vidi še "zadnji poskus privatizacije storitve HNMP". Prav slednje je v svojem zapisu na družbenem omrežju Facebook poudaril tudi predsednik odbora za obrambo Martin Premk. "Ko MNZ nabavi dva nova helikopterja, je konec sanj kradljivca goriva z reševalne postaje Ljubljana in njegovih botrov o privatizaciji helikopterske nujne pomoči in koncesijah za njihova podjetja," je zapisal Premk in s prstom pokazal na tiste, ki nakupu helikopterjev nasprotujejo.