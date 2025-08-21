Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Četrtek,
21. 8. 2025,
10.35

Osveženo pred

16 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Martin Premk helikopter Leonardo Boštjan Poklukar

Četrtek, 21. 8. 2025, 10.35

16 minut

Predsednik odbora za obrambo Martin Premk: Z nabavo dveh helikopterjev konec sanj o privatizaciji HNMP

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Martin Premk | Helikopterje Leonardo za namen helikopterske nujne medicinske pomoči uporabljajo v številnih državah, med drugim v Italiji, na Švedskem, na Norveškem, v ZDA in tudi v Avstraliji. | Foto STA

Helikopterje Leonardo za namen helikopterske nujne medicinske pomoči uporabljajo v številnih državah, med drugim v Italiji, na Švedskem, na Norveškem, v ZDA in tudi v Avstraliji.

Foto: STA

"Ko MNZ nabavi dva nova helikopterja, je konec sanj kradljivca goriva z reševalne postaje Ljubljana in njegovih botrov o privatizaciji helikopterske nujne pomoči in koncesijah za njihova podjetja. Samo za to gre!" je glede polemik o nakupu dveh helikopterjev Leonardo na družbenem omrežju Facebook zapisal predsednik odbora za obrambo Martin Premk. Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je ob tem včeraj znova poudaril, da sta helikopterja v javnem naročilu izkazala vse ustrezne standarde in da bo pogodba z izbranim ponudnikom helikopterjev podpisana v prihodnjih dneh.

V javnosti se odvija burna razprava o nakupu dveh helikopterjev za helikoptersko nujno medicinsko pomoč (HNMP) izbranega ponudnika Leonardo. Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je na včerajšnji novinarski konferenci znova poudaril, da bo pogodba za nakup helikopterjev podpisana v prihodnjih dneh, potem ko uskladijo še zadnje podrobnosti. 

Odzval se je tudi na kritike o domnevni neprimernosti plovil in pozivih stroke ter opozicije k preklicu javnega naročila. Pojasnil je, da sta oba helikopterja v javnem naročilu izkazala vse ustrezne standarde, naročilo pa da so ovrednotili strokovnjaki. Znova je spomnil, da helikopterje družbe Leonardo AW169 za namen helikopterske nujne medicinske pomoči uporabljajo v številnih državah, med drugim v Italiji, na Švedskem, na Norveškem, v ZDA in tudi v Avstraliji.

Po besedah Poklukarja je bil postopek javnega naročila izpeljan strokovno in zakonito, na razpis ali izbor pa ni bila podana nobena pritožba ali zahteva za revizijo, zato kot pravi, nima razloga, da pogodbe ne bi podpisal. Ob očitkih o korupciji je javno pozval vse, da prijavijo kakršnekoli sume pristojnim organom, a konkretno, z imeni, priimki in dejstvi. Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je sicer na podlagi prijave glede zadeve nakup helikopterjev Leonardo uvedla predhodni preizkus. 

"Konec je sanj o privatizaciji helikopterske nujne medicinske pomoči"

V nasprotovanju nakupu helikopterjev Poklukar vidi še "zadnji poskus privatizacije storitve HNMP". Prav slednje je v svojem zapisu na družbenem omrežju Facebook poudaril tudi predsednik odbora za obrambo Martin Premk. "Ko MNZ nabavi dva nova helikopterja, je konec sanj kradljivca goriva z reševalne postaje Ljubljana in njegovih botrov o privatizaciji helikopterske nujne pomoči in koncesijah za njihova podjetja," je zapisal Premk in s prstom pokazal na tiste, ki nakupu helikopterjev nasprotujejo.

helikopter
Novice Dolg seznam držav, ki uporabljajo leonardo helikopterje
Boštjan Poklukar
Novice Štirje poslanci SD Poklukarja pozvali k razveljavitvi razpisa za nakup helikopterjev
Boštjan Poklukar
Novice Poklukar: Pogodba z Leonardom za helikopterje bo podpisana v nekaj dneh
Martin Premk helikopter Leonardo Boštjan Poklukar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.