Avtorji:
I. H., STA

Ponedeljek,
18. 8. 2025,
12.11

Osveženo pred

1 ura, 1 minuta

Leonardo Airbus helikopter

Ponedeljek, 18. 8. 2025, 12.11

1 ura, 1 minuta

Štirje poslanci SD Poklukarja pozvali k razveljavitvi razpisa za nakup helikopterjev

I. H., STA

Boštjan Poklukar | Na ministrstvu za notranje zadeve so očitke predstavnikov sekcije za urgentno medicino in predstavnikov sekcije reševalcev v zdravstvu večkrat zanikali. Poudarili so, da so vse zahteve stroke upoštevali v največji možni meri. Na očitek, da izbrana helikopterja nimata dovolj prostora za oskrbo glave z vseh strani, je vodja letalske policijske enote Dejan Kink odgovoril, da proizvajalec Leonardo izpolnjuje standard EN 13718, ki je določen za helikoptersko nujno medicinsko pomoč, kar izkazuje s certifikatom. | Foto Gaja Hanuna

Na ministrstvu za notranje zadeve so očitke predstavnikov sekcije za urgentno medicino in predstavnikov sekcije reševalcev v zdravstvu večkrat zanikali. Poudarili so, da so vse zahteve stroke upoštevali v največji možni meri. Na očitek, da izbrana helikopterja nimata dovolj prostora za oskrbo glave z vseh strani, je vodja letalske policijske enote Dejan Kink odgovoril, da proizvajalec Leonardo izpolnjuje standard EN 13718, ki je določen za helikoptersko nujno medicinsko pomoč, kar izkazuje s certifikatom.

Foto: Gaja Hanuna

Poslanci SD Meira Hot, Damijan Bezjak Zrim, Bojana Muršič in Jonas Žnidaršič so na ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja naslovili poslansko pobudo za razveljavitev razpisa za nakup dveh helikopterjev. V njej so zahtevali, da ministrstvo objavi nov razpis za helikopterja, ki bosta zadoščala minimalnim kriterijem stroke.

Hot, Bezjak Zrim, Muršič in Žnidaršič so zapisali, da so se nanje obrnili predstavniki reševalcev in urgentnih zdravnikov. Kot so navedli, v sekciji za urgentno medicino pri Slovenskem zdravniškem društvu trdijo, da na razpisu izbrana helikopterja ne podpirata komunikacijskega sistema z dispečersko službo zdravstvenega sistema, temveč imata sistem, ki ga uporablja policija.

V sekciji reševalcev v zdravstvu, ki deluje pod okriljem zbornice zdravstvene in babiške nege, pa opozarjajo, da njihova izhodišča in kriteriji v okviru razpisa niso bili upoštevani. Kot glavni problem poudarjajo, da izbrani helikopterji ne omogočajo oskrbe bolnika z več strani, so zapisali poslanci.

Dober milijon evrov razlike

"Njihova zahteva je, da imajo novi helikopterji nameščeno bolniško posteljo, omogočen dostop do pacienta za glavo z možnostjo oskrbe dihalnih poti in da s helikopterjem lahko vitlajo. Pravijo, da helikopter, ki je bil izbran na razpisu, teh standardov ne izpolnjuje," so navedli v pisni poslanski pobudi.

Na razpisu ministrstva za notranje zadeve za nakup dveh reševalnih helikopterjev, ki je bil objavljen 14. maja, je ministrstvo izbralo ponudbo podjetja Leonardo v višini 31.964.000 evrov z DDV. Drugi ponudnik Airbus Helicopters Deutschland pa s svojo ponudbo v višini 30.365.087 evrov z DDV po navedbah ministrstva ni v celoti ustrezal zahtevam naročila. Odločitev o izbiri je postala pravnomočna 9. avgusta.

Na ministrstvu za notranje zadeve so očitke predstavnikov sekcije za urgentno medicino in predstavnikov sekcije reševalcev v zdravstvu večkrat zanikali. Poudarili so, da so vse zahteve stroke upoštevali v največji možni meri. Na očitek, da izbrana helikopterja nimata dovolj prostora za oskrbo glave z vseh strani, je vodja letalske policijske enote Dejan Kink odgovoril, da proizvajalec Leonardo izpolnjuje standard EN 13718, ki je določen za helikoptersko nujno medicinsko pomoč, kar izkazuje s certifikatom.

