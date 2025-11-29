Motnje v letalskem prometu po vsem svetu

Več letalskih družb po vsem svetu je po petkovem pozivu evropskega proizvajalca letal Airbus k takojšnji posodobitvi programske opreme na več kot 6000 letalih napovedalo zamude ali odpovedi letov. Posodobitev na večini letal A320 terja nekaj ur, lahko pa tudi dlje.

Airbus je k posodobitvi pozval v petek, potem ko je ugotovil, da lahko intenzivno sončno sevanje vpliva na podatke, ki so ključni za nadzor letenja. Vsem družbam, ki uporabljajo to programsko opremo, je sporočil, naj nemudoma ustavijo lete.

Problem se nanaša predvsem na Airbusov model A320, ki velja za najbolje prodajano letalo na svetu, pa tudi modele A318, A319 in A321.

Kot je sporočil Airbus, so težavo s programsko opremo odkrili po incidentu na letalu Airbus A320 družbe JetBlue v ZDA, ki je moralo 30. oktobra zasilno pristati na Floridi zaradi nenadne izgube višine. Najmanj 15 potnikov je bilo poškodovanih.

Airbus je o zadevi obvestili Evropsko agencijo za varnost v letalstvu (EASA), ki je sporočila, da lahko ukrepi povzročijo kratkotrajne motnje v letalskem prometu in nevšečnosti za potnike. "Varnost je najpomembnejša," so ob tem dodali v agenciji.

Posodobitev programske opreme na večini letal naj bi terjala nekaj ur, za približno 1000 letal pa več tednov, je za AFP povedal dobro obveščeni vir.

Francoski minister za promet Philippe Tabarot je za AFP kasneje pojasnil, da bo dlje časa prizemljenih zgolj okoli 100 letal. "Glede na zadnje informacije, s katerimi razpolagam, bo zaradi posodobitve programske opreme dlje časa prizemljenih bistveno manj letal, kot se je izkazovala sprva," je dejal in dodal, da bo o tem javnost moral obvestiti Airbus.

Potniki so bili o zadevi obveščeni prek sporočil SMS in elektronske pošte.

Letalski prevoznik Air France je danes sporočil, da še preučuje, koliko letov bodo morali odpovedati. V petek jih je prevoznik odpovedal 35.

Prevoznik American Airlines je s posodobitvijo začel takoj po obvestilu Airbusa in pričakuje, da bo posodobitev na veliki večini opravljena že danes. Bo pa prišlo do nekaj zamud.

Zamude pričakuje tudi United Airlines, že danes dopoldne naj bi vsa letala servisiral prevoznik Delta Airlines. Air India je danes prav tako opozoril na zamude, Avianca pa je napovedala motnje v prometu za naslednjih deset dni, še navaja AFP.

Nekateri drugi prevozniki po svetu po današnji odpovedi letov ponujajo povračila denarja ali ponovne rezervacije letalskih kart.