Letalski promet v ZDA bi se lahko kmalu upočasnil na minimum, je danes opozoril ameriški minister za promet Sean Duffy. Ameriške letalske družbe so po podatkih spletne strani za sledenje letov FlightAware davi po ZDA zaradi pomanjkanja kontrolorjev poleta in drugega osebja v času prekinitve financiranja ameriške vlade odpovedale več kot 1330 letov.

Minister Duffy je dejal, da se bo število odpovedanih letov in zamud še povečalo, če se bo zastoj pri financiranju nadaljeval, medtem ko se Američani pripravljajo na potovanje za zahvalni dan konec meseca. "Stanje se bo le poslabšalo," je Duffy dejal v današnji informativni oddaji State of the Union na televizijski mreži CNN.

Ameriške letalske družbe so po podatkih spletne strani FlightAware davi po ZDA odpovedale več kot 1330 letov. Še posebej so bila prizadeta tri letališča v okolici New Yorka, mednarodno letališče O'Hare v Chicagu in letališče Hartsfield-Jackson v Atlanti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Duffy je opozoril, da mnogi Američani, ki načrtujejo potovanje za zahvalni dan 27. novembra, ne bodo mogli leteti, ker ne bo toliko letov, če se zadeve ne bodo spet normalizirale.

Gre za najdaljšo prekinitev v zgodovini ZDA

Prekinitev financiranja, ki traja že 40. dan in je najdaljša v zgodovini ZDA, izhaja iz proračunske blokade med demokrati in republikanci v kongresu, ki se osredotoča na izdatke za zdravstveno varstvo.

Neuspeh pri sprejetju proračuna je v veliki meri ustavil redno delovanje vlade, zaradi česar mnogi zvezni uslužbenci, vključno z letalskimi kontrolorji, delajo brez plačila. Del kontrolorjev zračnega prometa pa si je poiskal druge službe ali koristi bolniško odsotnost.

Ameriška uprava za varnost v zračnem prometu (FAA), ki je ugotovila, da ne more zagotoviti varnosti ob polni obremenitvi prometa, je zato ukazala postopno zmanjševanje števila letov na 40 največjih letališčih v ZDA od petka. Prihodnji petek naj bi tako delež odpovedanih letov znašal že deset odstotkov. V primeru obnovitve financiranja vlade bodo lete ponovno vzpostavili.

Zaradi prekinitve financiranja plač niso prejeli niti številni drugi zvezni uslužbenci, med njimi okoli 2000 civilistov, zaposlenih v ameriških vojaških oporiščih v Italiji, predvsem v Avianu v Furlaniji-Julijski krajini in v Vicenzi v severovzhodni Italiji. Italija pritiska na ZDA, naj sprostijo njihove plače, saj da so zaposleni v skladu z italijanskim delovnim pravom. Rim je trenutno v stiku z Washingtonom, da bi rešil težavo, je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA sporočilo italijansko zunanje ministrstvo.