Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
St. M.

Nedelja,
9. 11. 2025,
10.16

Osveženo pred

16 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Donald Trump ZDA

Nedelja, 9. 11. 2025, 10.16

16 minut

Bela hiša: Predsednik ni spal!

Avtor:
St. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Donald Trump | Ironično je, da je prav Trump ostro kritiziral svojega predhodnika Joeja Bidna zaradi pomanjkanja energije in ga med lanskoletno kampanjo poimenoval "Zaspani Joe". | Foto Reuters

Ironično je, da je prav Trump ostro kritiziral svojega predhodnika Joeja Bidna zaradi pomanjkanja energije in ga med lanskoletno kampanjo poimenoval "Zaspani Joe".

Foto: Reuters

Družbena omrežja so preplavile fotografije predsednika Donalda Trumpa, ki med dogodkom v Ovalni pisarni deluje, kot da spi. Kritiki so nemudoma izkoristili priložnost in podvomili o njegovi delovni zmožnosti in zdravju, poroča CNN. Na fotografijah je videti, da ima predsednik včasih zaprte oči, drugič pa se trudi ostati buden in si občasno podrgne obraz.

Sporni posnetek je nastal v četrtek med Trumpovo napovedjo znižanja cen priljubljenega zdravila za hujšanje.

Kritike so bile hitre in ostre. Med prvimi, ki so spregovorili, je bil urad kalifornijskega guvernerja Gavina Newsoma, enega najglasnejših Trumpovih nasprotnikov, ki je fotografije objavil na družbenih omrežjih s sporočilom: "ZASPANI DON SE JE VRNIL."

Bela hiša vse zanika

Tiskovna predstavnica Bele hiše Taylor Rogers je odločno zanikala obtožbe. "Predsednik ni spal. Pravzaprav je ves čas govoril in odgovarjal na številna vprašanja novinarjev med to objavo, ki predstavlja zgodovinsko znižanje cen dveh zdravil, ki Američanom pomagata pri boju s sladkorno boleznijo, srčnimi boleznimi, debelostjo in drugimi stanji. Ta napoved bo prihranila veliko denarja in nešteto ameriških življenj, pa vendar propadajoči, liberalni mediji želijo promovirati nesmiselno zgodbo, namesto da bi jo pokrivali," je povedala za CNN.

Trump ima sicer redno dolge govore in odgovarja na vprašanja novinarjev, njegovi pomočniki pa pogosto hvalijo njegovo vzdržljivost. Samo dan pred kontroverznim dogodkom je imel v Miamiju več kot uro trajajoč govor, konec prejšnjega meseca pa se je vrnil z naporne turneje po Aziji.

Vprašanja ostajajo

Kljub temu pa se vprašanja o Trumpovem zdravju ne umirijo, vse odkar je prevzel funkcijo kot najstarejši predsednik v zgodovini. Prejšnji mesec je 79-letni Trump razkril, da je opravil slikanje z magnetno resonanco, ne da bi navedel razlog. Bela hiša je poleti sporočila, da so mu zdravniki po pregledu zaradi otekanja nog diagnosticirali kronično vensko insuficienco.

Omeniti velja, da so se tudi drugi predsedniki v javnosti občasno zdeli utrujeni, celo veliko mlajši Barack Obama si je med dolgimi sestanki mel oči.

Ironično je, da je prav Trump ostro kritiziral svojega predhodnika Joeja Bidna zaradi pomanjkanja energije in ga med lanskoletno kampanjo poimenoval "Zaspani Joe". Bidna, najstarejšega predsednika v zgodovini, so med javnimi dogodki večkrat fotografirali tudi z zaprtimi očmi.

JD Vance, Donald Trump
Novice Na vrhu G20 po navedbah Trumpa ne bo ameriških uradnikov
Donald Trump, Viktor Orban
Novice Trump Madžarsko izvzel iz sankcij zaradi kupovanja ruske nafte
Vladimir Putin in Donald Trump
Novice Resno svarilo: Grozi nam velika nevarnost. To sta storila Trump in Putin.
Donald Trump, Bela hiša
Novice Incident v Beli hiši: Trumpov gost se je zgrudil na tla #video

Donald Trump ZDA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.