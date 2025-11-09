Bela hiša: Predsednik ni spal!

Družbena omrežja so preplavile fotografije predsednika Donalda Trumpa, ki med dogodkom v Ovalni pisarni deluje, kot da spi. Kritiki so nemudoma izkoristili priložnost in podvomili o njegovi delovni zmožnosti in zdravju, poroča CNN. Na fotografijah je videti, da ima predsednik včasih zaprte oči, drugič pa se trudi ostati buden in si občasno podrgne obraz.

President Donald Trump seemed to struggle to keep his eyes open during a roughly 20-minute stretch at an Oval Office event on drug-price cuts.



Sporni posnetek je nastal v četrtek med Trumpovo napovedjo znižanja cen priljubljenega zdravila za hujšanje.

Kritike so bile hitre in ostre. Med prvimi, ki so spregovorili, je bil urad kalifornijskega guvernerja Gavina Newsoma, enega najglasnejših Trumpovih nasprotnikov, ki je fotografije objavil na družbenih omrežjih s sporočilom: "ZASPANI DON SE JE VRNIL."

Bela hiša vse zanika

Tiskovna predstavnica Bele hiše Taylor Rogers je odločno zanikala obtožbe. "Predsednik ni spal. Pravzaprav je ves čas govoril in odgovarjal na številna vprašanja novinarjev med to objavo, ki predstavlja zgodovinsko znižanje cen dveh zdravil, ki Američanom pomagata pri boju s sladkorno boleznijo, srčnimi boleznimi, debelostjo in drugimi stanji. Ta napoved bo prihranila veliko denarja in nešteto ameriških življenj, pa vendar propadajoči, liberalni mediji želijo promovirati nesmiselno zgodbo, namesto da bi jo pokrivali," je povedala za CNN.

Trump ima sicer redno dolge govore in odgovarja na vprašanja novinarjev, njegovi pomočniki pa pogosto hvalijo njegovo vzdržljivost. Samo dan pred kontroverznim dogodkom je imel v Miamiju več kot uro trajajoč govor, konec prejšnjega meseca pa se je vrnil z naporne turneje po Aziji.

Vprašanja ostajajo

Kljub temu pa se vprašanja o Trumpovem zdravju ne umirijo, vse odkar je prevzel funkcijo kot najstarejši predsednik v zgodovini. Prejšnji mesec je 79-letni Trump razkril, da je opravil slikanje z magnetno resonanco, ne da bi navedel razlog. Bela hiša je poleti sporočila, da so mu zdravniki po pregledu zaradi otekanja nog diagnosticirali kronično vensko insuficienco.

Omeniti velja, da so se tudi drugi predsedniki v javnosti občasno zdeli utrujeni, celo veliko mlajši Barack Obama si je med dolgimi sestanki mel oči.

Ironično je, da je prav Trump ostro kritiziral svojega predhodnika Joeja Bidna zaradi pomanjkanja energije in ga med lanskoletno kampanjo poimenoval "Zaspani Joe". Bidna, najstarejšega predsednika v zgodovini, so med javnimi dogodki večkrat fotografirali tudi z zaprtimi očmi.