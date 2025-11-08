Na vrhu G20 po navedbah Trumpa ne bo ameriških uradnikov

Ameriški uradniki ne bodo prisotni na vrhu skupine G20, ki bo potekal konec meseca v Južni Afriki, je v petek izjavil ameriški predsednik Donald Trump. Znova je bil tudi kritičen glede odnosa Južne Afrike do svoje belopolte manjšine.

Trump je septembra napovedal, da bo namesto njega na vrh skupine G20 odpotoval podpredsednik ZDA JD Vance. Sedaj je izjavil, da se ameriški predstavniki srečanja sploh ne bodo udeležili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Popolnoma sramotno je, da bo vrh G20 potekal v Južni Afriki. Dokler se bodo nadaljevale te kršitve človekovih pravic, se ga ne bo udeležil noben predstavnik ameriške vlade," je na omrežju Truth Social zapisal Trump. Ponovno je opozoril na domnevno pobijanje belopoltih prebivalcev te države in plenjenje njihovega premoženja.

Zunanje ministrstvo Južne Afrike je Trumpove izjave označilo za obžalovanja vredne. Zavrnilo je njegove trditve o pobijanju belopolte skupnosti in dodalo, da se veseli uspešnega vrha skupine G20, ki bo potekal 22. in 23. novembra.