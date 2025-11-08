Krimovke v boj za novo zmago

Rokometašicam Krima OTP Groupa Mercatorja bodo v soboto gostile kakovostne tekmice iz Odenseja, slovensko-danski klubski obračun se bo v kultni ljubljanski dvorani Tivoli pričel ob 16. uri.

Ljubljanska ekipa je po slabem uvodu v sezono 2025/26, ko je morala priznati premoč francoskemu Brestu, hrvaški Podravki iz Koprivnice, danskemu Ikastu in madžarskemu Ferencvarosu, nanizala dve pomembni zmagi. Najprej je doma ugnala zvezdniško zasedbo iz romunske prestolnice, nato pa v gosteh še bržkone najbolj šibko ekipo v skupini B iz norveškega Elveruma.

Po šestih krogih je na vrhu lestvice Bret z maksimalnimi 12 točkami. Odense je zbral devet, Ferencvaros osem, Ikast šest, Podrvaka Koprivnica pete, Bukarešta in Krima OTP Group Mercator po štiri, Sola pa je brez njih.

Liga prvakinj, 7. krog

Sobota, 8. november:

Nedelja, 9. november:

Lestvici