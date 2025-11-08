Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Sobota,
8. 11. 2025,
8.14

Osveženo pred

14 ur, 53 minut

Rokometna liga prvakinj, 7. krog

Krimovke v boj za novo zmago

Š. L.

Krim Mercator : CSM Bucaresti, Maja Vojnovič | Krim se bo danes pomeril z danskimi predstavnicami. | Foto Luka Kotnik

Krim se bo danes pomeril z danskimi predstavnicami.

Foto: Luka Kotnik

Rokometašicam Krima OTP Groupa Mercatorja bodo v soboto gostile kakovostne tekmice iz Odenseja, slovensko-danski klubski obračun se bo v kultni ljubljanski dvorani Tivoli pričel ob 16. uri.

Ljubljanska ekipa je po slabem uvodu v sezono 2025/26, ko je morala priznati premoč francoskemu Brestu, hrvaški Podravki iz Koprivnice, danskemu Ikastu in madžarskemu Ferencvarosu, nanizala dve pomembni zmagi. Najprej je doma ugnala zvezdniško zasedbo iz romunske prestolnice, nato pa v gosteh še bržkone najbolj šibko ekipo v skupini B iz norveškega Elveruma.

Po šestih krogih je na vrhu lestvice Bret z maksimalnimi 12 točkami. Odense je zbral devet, Ferencvaros osem, Ikast šest, Podrvaka Koprivnica pete, Bukarešta in Krima OTP Group Mercator po štiri, Sola pa je brez njih.

Krim Mercator : CSM Bucaresti
Sportal Krim pred novo preizkušnjo: "Našo hišo gradimo postopoma"

Liga prvakinj, 7. krog

Sobota, 8. november:

Nedelja, 9. november:

Lestvici 

