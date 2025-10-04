Sobota, 4. 10. 2025, 15.02
Rokometna liga prvakinj, 4. krog
Krimovke v boj za prve točke
Rokometašice Krima OTP Group Mercatorja v nedeljo ob 14. uri v dvorani Tivoli čaka nov evropski izziv. V Ljubljano prihaja stari znanec, madžarski Ferencvaros, krimovke pa se po dobri predstavi na minuli tekmi na Danskem v 4. krogu lige prvakinj nadejajo prvih točk v sezoni.
Po prvih treh krogih najelitnejšega evropskega tekmovanja so ljubljanske rokometašice še brez točk, zadnja predstava proti Ikastu pa ekipi vliva optimizem pred nadaljevanjem sezone.
V nedeljo bodo v klubu tudi slovesno pospremili športno upokojitev Alje Vagarić, obenem pa bodo obe domači tekmi v sodelovanju z združenjem Europa Donna namenili tudi osveščanju o raku dojk.
