Krimovke v boj za prve točke

Rokometašice Krima OTP Group Mercatorja v nedeljo ob 14. uri v dvorani Tivoli čaka nov evropski izziv. V Ljubljano prihaja stari znanec, madžarski Ferencvaros, krimovke pa se po dobri predstavi na minuli tekmi na Danskem v 4. krogu lige prvakinj nadejajo prvih točk v sezoni.

Po prvih treh krogih najelitnejšega evropskega tekmovanja so ljubljanske rokometašice še brez točk, zadnja predstava proti Ikastu pa ekipi vliva optimizem pred nadaljevanjem sezone.

V nedeljo bodo v klubu tudi slovesno pospremili športno upokojitev Alje Vagarić, obenem pa bodo obe domači tekmi v sodelovanju z združenjem Europa Donna namenili tudi osveščanju o raku dojk.

Liga prvakinj, 4. krog

Sobota, 4. oktober:

Nedelja, 5. oktober:

Lestvici