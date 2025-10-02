Rokometašice v kvalifikacije za EP močno oslabljene

Čez slaba dva tedna bo ženska rokometna reprezentanca začela nastope v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2026. Selektor Dragan Adžić je na priprave povabil 19 rokometašic. Kot so sporočili iz krovne zveze, se bo Slovenija v uvodni del kvalifikacij podala močno oslabljena. Z ekipo bo kapetanka Tjaša Stanko, a še ne bo nared za igro.

Po septembrskem zboru je na seznamu znova kapetanka Stanko, a članica madžarskega velikana Györija še vedno okreva po zlomu kosti v zapestju, ki ga je staknila med pripravami na novo klubsko sezono.

"Tjaši na žalost ni uspelo sanirati poškodbe, a bo vseeno z nami, kar bo za našo ekipo precejšnjega pomena," je status članice idealne postave zadnjega EP razkril Adžić. V slovenski zasedbi tudi to pot ne bo organizatorke igre Nine Zulić, ki ji ne bo uspelo uskladiti materinskih in reprezentančnih obveznosti.

Med izbrankami je tudi leva zunanja rokometašica Ema Hrvatin, ki je trenutno zunaj trenažnega procesa, saj ima težave s stopalom. "Verjamem, da bo Emi uspelo odpraviti težave in nam pomagala v zelo pomembnem reprezentančnem tednu," je optimistično napovedal Adžić.

Dragan Adžić ne bo mogel računati na kar nekaj slovenskih igralk. Foto: RZS

Črnogorec na slovenski klopi je na priprave povabil tudi debitantko, 18-letno vratarko Lano Petek. Članica Litije je poleti zastopala mladinsko reprezentanco, na začetku sezone pa prikazala nekaj odličnih predstav v slovenski ligi in tudi v evropskem tekmovanju.

"Lana je na poletnem prvenstvu pokazala veliko. Povabil sem jo, da bo tudi ta teden opravljala kakovostne treninge z reprezentančnim trenerjem vratark Aljažem Pavličem," pa je dodal slovenski selektor.

Poleg Stanko, Hrvatin in Petek so na seznamu še krilne igralke Ema Abina, Ana Jeras, Živa Čopi in Ema Marija Marković, zunanje igralke Ana Abina, Erin Novak, Azra Zulić, Nuša Fegic, Špela Bajc, Ivona Barukčić in Tinkara Rakovec, krožne napadalke Lara Bukovec, Nataša Ljepoja in Lana Puncer ter vratarki Dijana Đajić in Maja Vojnovič.

"Ostale igralke so zdrave. V postavi so vse, ki jih spremljamo že dlje časa. Morali bomo pokazati kar največ, da uspešno zaključimo prihajajoči kvalifikacijski teden," je nadaljeval Adžić.

Slovenke se bodo zbrale v ponedeljek, 13. oktobra, v Izoli. Kvalifikacijske boje bodo začele s tekmama proti Belgiji in Severni Makedoniji.

Prva bo na sporedu že dva dni po zboru v koprski Areni Bonifika, druga pa konec istega tedna v Bitoli v Severni Makedoniji.

"Belgija je dokaj neznana reprezentanca, a uspelo nam je zbrati nekaj dobrega materiala za čim boljšo pripravo. Po tekmi v Kopru nas čaka vroče gostovanje v Bitoli. Naša reprezentanca bo nastopila zelo oslabljena, a v takšni postavi smo se na oba obračuna pripravljali že septembra. Predstaviti se bomo morali v sijajni luči, da napravimo uspešen temelj proti novi uvrstitvi na EP," se je na prve tekmice ozrl 55-letni Črnogorec.

V skupini 3 nastopa še Nemčija, ki bo slovenska tekmica dvakrat v marčevskem kvalifikacijskem ciklu, medtem ko povratni tekmi z Belgijo in Severno Makedonijo sledita aprila prihodnje leto.

Na evropsko prvenstvo, ki ga bodo med 3. in 20. decembrom prihodnje leto gostile Češka, Poljska, Romunija, Slovaška in Turčija, neposredno vodita prvi mesti vsake izmed šestih kvalifikacijskih skupin, dodatno pa bodo na tekmovanje napredovale še štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance. Poleg vseh petih gostiteljic so na prvenstvo že uvrščene tudi Danska, Norveška in Madžarska, nosilke kolajn z EP 2024.

Preberite še: