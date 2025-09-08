Slovenske rokometašice se bodo sredi septembra zbrale prvič po aprilu, ko so zaigrale v kvalifikacijah za letošnje svetovno prvenstvo. Po ogorčenem boju je bila Srbija tedaj boljša, jesen pa jim prinaša nov izziv, prvi ciklus priprav na kvalifikacije za nastop na evropskem prvenstvu 2026. Zaradi poškodbe zapestja bo manjkala kapetanka Tjaša Stanko.

Sredina septembra slovenskim rokometašicam prinaša prvi pripravljalni ciklus, na katerega je selektor Dragan Adžić povabil 20 igralk. Slovenke se bodo 15. oktobra v Kopru pomerile z Belgijkami, štiri dni kasneje v Bitoli pa s Severno Makedonijo. Marca bosta sledili tekmi z Nemčijo, v aprilu pa povratni tekmi z Belgijkami in Makedonkami. Na evropsko prvenstvo se bosta neposredno uvrstili najboljši dve reprezentanci, dodatno pa še štiri tretjeuvrščene ekipe iz vseh šestih kvalifikacijskih skupin.

"Pozorno smo spremljali nastope naših rokometašic ob zaključku preteklih sezon in med pripravami na novo sezono. Na žalost zaradi poškodbe z nami ne bo kapetanke Tjaše Stanko, a verjamem, da bo do naslednje akcije, ko nas čakata prva kvalifikacijska boja, nared. Preostale igralke so zdrave in pripravljene na nove sezone," je za Rokometno zvezo Slovenije dejal Črnogorec na slovenski klopi. Stanko bo manjkala, saj si je med pripravami svojega novega kluba poškodovala kost v zapestju.

"Na žalost zaradi poškodbe z nami ne bo kapetanke Tjaše Stanko, a verjamem, da bo do naslednje akcije – kvalifikacij – nared," pravi Dragan Adžić. Foto: Guliverimage

Na seznamu vabljenih igralk je šest rokometašic, ki so poleti nastopale na evropskih prvenstvih mlajših selekcij. "Celotne priprave bo z nami opravila Sara Selčan, enega izmed dni pa bosta z nami preživeli še Katja Štukelj in Liana Vukovič. To so igralke, ki so slovensko reprezentanco vodile do mesta na svetovnem prvenstvu. Celoten teden bodo na pripravah sodelovale še tri nosilke mladinske reprezentance – Tea Pogorelc, Tinkara Rakovec in Lana Puncer," je odločitev v izjavi za RZS pojasnil Adžić.

Dragan Adžić Foto: RZS

Poleg naštetih igralk so v Rimske terme, kjer bo ekipa nastanjena tekom priprav, vabljene še krilne igralke Ema Abina, Ana Jeras, Tinkara Kogovšek, Živa Čopi in Ema Marija Marković, zunanje igralke Ana Abina, Ema Hrvatin, Erin Novak, Nuša Fegic, Nina Zulić, Špela Bajc in Ivona Barukčić, krožni napadalki Nataša Ljepoja in Lara Bukovec ter vratarki Dijana Đajić in Maja Vojnovič.

"V prihajajočem pripravljalnem tednu ne bomo imeli tekem, celotne priprave pa bodo posvečene pripravam na tekmi z Belgijo in Severno Makedonijo. Ko se bomo namreč oktobra znova zbrali, časa ne bo na pretek. Že dva dni po zboru nas namreč čaka prvi preizkus," je še dodal Adžić. Reprezentanca bo pripravljalni teden sklenila v soboto.