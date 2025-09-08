Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Ponedeljek,
8. 9. 2025,
15.46

Osveženo pred

9 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Tjaša Stanko Dragan Adžić rokomet slovenska ženska rokometna reprezentanca

Ponedeljek, 8. 9. 2025, 15.46

9 minut

Prvi ciklus priprav na kvalifikacije za nastop na evropskem prvenstvu 2026

Slovenke pred novim izzivom, za uvod bodo pogrešale kapetanko Tjašo Stanko

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Slovenija - Nizozemska, EP v rokometu, slovenska ženska rokometna reprezentanca | Jesen za slovenske rokometašice prinaša nov izziv, kvalifikacije za evropsko prvnstvo. | Foto RZS

Jesen za slovenske rokometašice prinaša nov izziv, kvalifikacije za evropsko prvnstvo.

Foto: RZS

Slovenske rokometašice se bodo sredi septembra zbrale prvič po aprilu, ko so zaigrale v kvalifikacijah za letošnje svetovno prvenstvo. Po ogorčenem boju je bila Srbija tedaj boljša, jesen pa jim prinaša nov izziv, prvi ciklus priprav na kvalifikacije za nastop na evropskem prvenstvu 2026. Zaradi poškodbe zapestja bo manjkala kapetanka Tjaša Stanko.

Slovenska ženska rokometna reprezentanca
Sportal Slovenke po napetem obračunu v Srbiji ostale brez SP

Sredina septembra slovenskim rokometašicam prinaša prvi pripravljalni ciklus, na katerega je selektor Dragan Adžić povabil 20 igralk. Slovenke se bodo 15. oktobra v Kopru pomerile z Belgijkami, štiri dni kasneje v Bitoli pa s Severno Makedonijo. Marca bosta sledili tekmi z Nemčijo, v aprilu pa povratni tekmi z Belgijkami in Makedonkami. Na evropsko prvenstvo se bosta neposredno uvrstili najboljši dve reprezentanci, dodatno pa še štiri tretjeuvrščene ekipe iz vseh šestih kvalifikacijskih skupin.

"Pozorno smo spremljali nastope naših rokometašic ob zaključku preteklih sezon in med pripravami na novo sezono. Na žalost zaradi poškodbe z nami ne bo kapetanke Tjaše Stanko, a verjamem, da bo do naslednje akcije, ko nas čakata prva kvalifikacijska boja, nared. Preostale igralke so zdrave in pripravljene na nove sezone," je za Rokometno zvezo Slovenije dejal Črnogorec na slovenski klopi. Stanko bo manjkala, saj si je med pripravami svojega novega kluba poškodovala kost v zapestju. 

"Na žalost zaradi poškodbe z nami ne bo kapetanke Tjaše Stanko, a verjamem, da bo do naslednje akcije – kvalifikacij – nared," pravi Dragan Adžić. | Foto: Guliverimage "Na žalost zaradi poškodbe z nami ne bo kapetanke Tjaše Stanko, a verjamem, da bo do naslednje akcije – kvalifikacij – nared," pravi Dragan Adžić. Foto: Guliverimage

Na seznamu vabljenih igralk je šest rokometašic, ki so poleti nastopale na evropskih prvenstvih mlajših selekcij. "Celotne priprave bo z nami opravila Sara Selčan, enega izmed dni pa bosta z nami preživeli še Katja Štukelj in Liana Vukovič. To so igralke, ki so slovensko reprezentanco vodile do mesta na svetovnem prvenstvu. Celoten teden bodo na pripravah sodelovale še tri nosilke mladinske reprezentance – Tea Pogorelc, Tinkara Rakovec in Lana Puncer," je odločitev v izjavi za RZS pojasnil Adžić.

Dragan Adžić | Foto: RZS Dragan Adžić Foto: RZS

Poleg naštetih igralk so v Rimske terme, kjer bo ekipa nastanjena tekom priprav, vabljene še krilne igralke Ema AbinaAna JerasTinkara KogovšekŽiva Čopi in Ema Marija Marković, zunanje igralke Ana AbinaEma HrvatinErin NovakNuša FegicNina ZulićŠpela Bajc in Ivona Barukčić, krožni napadalki Nataša Ljepoja in Lara Bukovec ter vratarki Dijana Đajić in Maja Vojnovič.

"V prihajajočem pripravljalnem tednu ne bomo imeli tekem, celotne priprave pa bodo posvečene pripravam na tekmi z Belgijo in Severno Makedonijo. Ko se bomo namreč oktobra znova zbrali, časa ne bo na pretek. Že dva dni po zboru nas namreč čaka prvi preizkus," je še dodal Adžić. Reprezentanca bo pripravljalni teden sklenila v soboto.

Slovenska ženska rokometna reprezentanca
Sportal Slovenske rokometašice brez nastopa na SP
Tjaša Stanko Dragan Adžić rokomet slovenska ženska rokometna reprezentanca
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.