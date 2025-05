Slovenske rokometašice ne bodo del letošnjega svetovnega prvenstva, ki bo potekalo v Nemčiji in na Nizozemskem. Mednarodna rokometna zveza (IHF) je zadnje mesto s posebnim povabilom dodelila Hrvaški, so sporočili z Rokometne zveze Slovenije.

Odločili so se, da ugodijo Hrvaški

Večino imen 32 udeleženk med svetovno elito dajo celinske kvalifikacije, dve pa določi IHF s posebnima povabiloma. Konec marca je prvo namenil Kitajski, na zasedanju izvršnega odbora minulo nedeljo pa so se odločili, da izmed prispelih prošenj ugodijo Hrvaški. Ob Sloveniji in Hrvaški sta za zadnje mesto na mundialu zaprosili še Severna Makedonija in Litva.

Slovenijo je Evropska rokometna zveza (EHF) predlagala kot prvo "zamenjavo". Ta status si je priigrala z dobrimi predstavami na zadnjem evropskem prvenstvu konec preteklega leta v Avstriji, Švici in na Madžarskem, ki so ga končale na 10. mestu. Severna Makedonija je bila 18., Hrvaška mesto za njo, Litva pa na EP ni nastopila.

Kot so zapisali pri IHF, vse od uvedbe sistema podeljevanja posebnih vabil zanje ne veljajo fiksna merila. Namesto tega upoštevajo vrsto dejavnikov, vključno s splošnim razvojem in priljubljenostjo rokometa v državi kandidatki, nedavnimi športnimi dosežki in potencialnim vplivom sodelovanja na globalni razvoj športa.

Hrvaška pomembno prispevala k globalnemu razvoju rokometa

V prid Hrvaški je, kot IHF navaja na uradni spletni strani, odločilo, da je ta pomembno prispevala k globalnemu razvoju rokometa z gostiteljstvom več večjih mednarodnih dogodkov, vključno s tekmovanji mlajših starostnih kategorij, kot sta svetovno prvenstvo za mladince 2023 in letošnje svetovno prvenstvo za moške.

Slovenska reprezentanca z novo generacijo igralk tako na velikem tekmovanju ne bo nastopila prvič po letu 2016. V tem času je zbrala pet verižnih nastopov na evropskih prvenstvih (Švedska 2016, Francija 2018, Danska 2020, Slovenija, Črna gora in Severna Makedonija 2022 ter Avstrija, Švica in Madžarska 2024), ter štiri na svetovnih prvenstvih (Nemčija 2017, Japonska 2019, Španija 2021 ter Danska, Švedska in Norveška 2023).

