Znani vsi udeleženci rokometne lige prvakov in prvakinj

V moški konkurenci so zadnja vabila prejeli danski GOG Gudme, francoski Nantes, madžarski Pick Szeged, Eurofarm Pelister iz Severne Makedonije, norveški Kolstad in poljske Kielce.

Za nastop v elitnem tekmovanju so se potegovali tudi slovenski LL Grosist Slovan, portugalski Porto in švicarski Kadetten Schaffhausen, a EHF njihove kandidature ni sprejelo, tako da bodo v prihodnji sezoni nastopali v evropski ligi ali evropskem pokalu.

Omenjeni klubi so se pridružili že prej potrjenim ekipam v ligi prvakov. To so hrvaški Zagreb, danski Aalborg, španska Barcelona Barcelona, francoski PSG, nemška Füchse Berlin in Magdeburg, madžarski Veszprem, poljska Wisla Plock, portugalski Sporting Lizbona in romunski Dinamo Bukarešta.

V ligi prvakinj so si zadnja mesta priigrali hrvaška Podravka Vegeta, danski Ikast, francoski Brest, nemška Borussia Dortmund, madžarska Schaeffler in Ferencvaros ter romunska Gloria Bistrata.

Že prej so imele potrjen nastop Krim Mercator, danska Odense in Esbjerg, francoski Metz, nemški Ludwigsburg, madžarski Györ, črnogorska Budućnost, norveški Storhamar in romunska Bukarešta.

Žreb skupin lige prvakov in prvakinj bo 27. junija ob 15. uri.

