Enej Slatinek Jovičič v francoski Toulouse

Slovenski rokometaš Enej Slatinek Jovičič je po koncu sezone 2024/25 zapustil Gorenje Velenje, so sporočili iz tabora os. Štiriindvajsetletni Koprčan, ki je sicer z Velenjčani veljavno pogodbo do konca prihodnje sezone, se za odškodnino seli v francosko prvenstvo, kjer bo oblekel dres ekipe Fenix Toulouse.

Fenix Toulouse je v pravkar končani sezoni zasedel četrto mesto v domačem prvenstvu, Slatinek Jovičič pa je podpisal pogodbo do konca sezone 2026/27.

Slatinek Jovičič je rokometno pot začel v Kopru, kasneje pot nadaljeval v prvi ekipi LL Grosista Slovana, v Šaleško dolino pa je prišel januarja 2021. V Rdeči dvorani se je hitro ujel s soigralci in v zadnjih štirih letih in pol tvoril jedro ekipe, ki je v Sloveniji osvojila vse možne lovorike - dva naslova državnega prvaka, eno pokalno in eno superpokalno lovoriko.

"Najprej bi se rad zahvalil vsem soigralcem, trenerskemu štabu, prijateljem in klubu, da sem se imel v Velenju več kot odlično. Velika zahvala tudi navijačem. Velenjski klub je v mojem srcu pustil velik pečat. Izredno ponosen sem na uspehe, ki smo jih dosegli v mojih petih sezonah v klubu in vedno znova dokazovali, da Gorenje Velenje sodi v vrh slovenskega rokometa," je ob slovesu med drugim dejal rokometaš, ki je za ose zbral 170 nastopov in dosegel 443 golov.

Preberite še: