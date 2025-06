Tudi v novi sezoni klubskega rokometa v Sloveniji 12 ekip

Na sedežu Rokometne zveze Slovenije (RZS) so opravili žreb pred novo sezono lige NLB, ki se bo začela prvi septembrski konec tedna, vrača se tudi obračun za superpokal. V ligi NLB bo tudi v novi sezoni nastopalo 12 moštev, so sporočili iz krovne zveze.

Minuli teden se je končala sezona domačega rokometnega klubskega prvenstva. Po zmagoslavju LL Grosista Slovana v finalu so se v petek do bronaste medalje dokopali rokometaši Trima Trebnjega, po presenečenju na drugi kvalifikacijski tekmi pa so podprvaki druge lige iz Radovljice z zmago proti Kopru zavzeli zadnje mesto med slovensko klubsko elito.

Na ponedeljkovem združenju so klubi pozdravili Frankstahl Radovljico, ki bo prvo sezono med prvoligaši začela z gostovanjem v Ribnici, ter povratnico Škofljico, ki je med ducat ekipami zamenjala najskromnejšo zasedbo sezone lige NLB iz Krškega in se bo uvodoma odpravila v Slovenj Gradec.

Prvak, LL Grosist Slovan, bo v uvodnem krogu na domačem igrišču pričakal bronasto trebanjsko ekipo, petouvrščena Krka pa bo gostila podprvake iz Velenja.

Preostala para prvega kroga sta še SVIŠ Cugelj okna Ivančna Gorica - RK Celje Pivovarna Laško in Urbanscape Loka - Jeruzalem Ormož.

Sezona 2025/26 lige NLB se bo začela prvi septembrski konec tedna, teden dni prej, 30. ali 31. avgusta, pa bo na sporedu superpokal, ko se bosta za uvodno lovoriko sezone pomerila Krka, ki je osvojila naslov podprvaka v pokalnem tekmovanju, ter LL Grosist Slovan, ki je v svoji najuspešnejši sezoni v zgodovini samostojne Slovenije osvojil tako pokalno tekmovanje kot državno prvenstvo.

Točen termin in lokacijo superpokalne tekme bodo določili naknadno.