STA

10. 8. 2025
16.30

1 ura, 17 minut

Umrl nekdanji rokometni sodnik Štefan Jug

STA

Po dolgotrajni bolezni je danes v 82. letu umrl nekdanji rokometni sodnik Štefan Jug, je poročalo Delo. Jug je skupaj s Herbertom Jegličem, ta je pri 81 letih umrl 16. junija letos, dolgo veljal za najboljši sodniški par na svetu.

Kot so zapisali pri Delu, sta Jug in Jeglič skupaj sodila na 11 svetovnih prvenstvih. Jug je sodniško delo opravljal 30 let, leta 1971 je postal najmlajši zvezni sodnik v takratni Jugoslaviji. Z Jegličem sta bila enajst let zapovrstjo proglašena za najboljši sodniški par nekdanje države.

Kot mednarodni sodnik je sodil na številnih mednarodnih tekmovanjih, in sicer na 11 svetovnih prvenstvih, 10 finalnih tekmah svetovnih pokalov, na olimpijskih turnirjih v Seulu in Barceloni ter na prvenstvih Azije, Afrike in Severne Amerike.

Po končani aktivni karieri na tekmovalnem parketu je opravljal delo kontrolorja rokometnih tekem in bil član različnih strokovnih komisij v Sloveniji in Jugoslaviji.

Jug je bil kot aktivni sodelavec Atletskega društva Kladivar Celje v letih 1973 in 1986 zaslužen tudi za ponovni dvig celjske atletike, pišejo pri Delu in dodajajo, da je delal v različnih organih atletske zveze, od leta 1982 pa tudi kot mednarodni atletski sodnik.

