Po štirih letih se v rokometni klub Trimo Trebnje vrača organizator igre Leon Rašo, ki je trebanjski dres že nosil med letoma 2019 in 2021. Vodstvo kluba je z izkušenim srednjim zunanjim rokometašem doseglo dogovor o sodelovanju do konca sezone 2025/2026, z možnostjo podaljšanja še za eno leto, so sporočili iz kluba.

Rašo je nazadnje nastopal za matično Krko iz Novega mesta, svoje mednarodne izkušnje pa pred tem nabiral tudi v tujini - v romunskem prvoligašu CSM Constanta. Trenutno okreva po poškodbi kolena, na parket pa se bo vrnil predvidoma ob koncu letošnjega koledarskega leta.

V svoji prvi epizodi v Trebnjem je bil eden ključnih členov ekipe - v 54 nastopih je dosegel 183 zadetkov. Njegova vrnitev predstavlja pomembno dodano vrednost v organizaciji igre in vodstvu ekipe na igrišču, ki jo bo tretjeuvrščena ekipa lanskega prvenstva še kako potrebovala tudi v Evropi.

Žreb je Trebanjcem za tekmeca v drugem krogu evropskega pokala določil boljšega iz dvoboja prvega kroga med estonsko ekipo Mistra in avstrijskim klubom JAGS Vöslau.

"Veseli me, da se vračam v okolje, kjer sem vedno čutil veliko podpore"

"Občutki ob vrnitvi v Trebnje so res posebni. Klub sem spremljal tudi v času, ko sem igral drugje, in veseli me, da se vračam v okolje, kjer sem vedno čutil veliko podpore. Verjamem v smer, v katero gre klub, in komaj čakam, da ponovno oblečem dres levov. Čeprav me do povratka na igrišče čaka še nekaj rehabilitacije, sem odločen, da bom ekipi kmalu stoodstotno na voljo. Cilji kluba so visoki, a realni - in vesel sem, da bom lahko prispeval k njihovi uresničitvi," je ob vrnitvi k Trimu povedal rokometaš.