Veliki up slovenskega rokometa Aljuš Anžič je uradno postal član članske ekipe RK Celje Pivovarna Laško. S klubom je podpisal pogodbo do konca sezone 2027/28, so sporočili iz kluba.

Aljuš Anžič z dinamično igro, pregledom nad dogajanjem in izstopajočim občutkom za zadetke velja igralca generacije. Za klub je pri 17 letih zbral že 234 nastopov in kar 1.430 zadetkov.

Svojo kakovost je dokazal tudi na svetovnem prvenstvu do 21 let na Poljskem, na katerem je bil tretji najboljši strelec. V tej sezoni je v mladinski ligi dosegel več kot 240 zadetkov za celjski klub, kar ga je postavilo na sam vrh najboljših strelcev mladinske lige v minuli sezoni.

Podpis pogodbe ne pomeni le formalne zaveze, temveč tudi jasen razvojni načrt – Anžič bo v prihodnjih sezonah postopno, a načrtno, prehajal v vidnejšo vlogo v članski ekipi, so zapisali pri celjskem klubu.

"Vesel sem, da lahko svojo pot v članskem rokometu nadaljujem v klubu, kjer sem naredil svoje prve rokometne korake. Verjamem, da je pred mano zahtevna pot, a se kljub temu neizmerno veselim novih izzivov in dela. Prepričan sem, da je to dober in pravilen korak na moji nadaljnji rokometni poti. Želim se izkazati in dokazati po svojih najboljših močeh," je za uradno spletno stran kluba dejal najstnik.

"Njegova priključitev k članski ekipi ni le dokaz njegovega talenta, temveč tudi potrditev naše vizije, da lahko doma vzgojeni igralci s trdim delom in predanostjo uspešno napredujejo vse do najvišje ravni. Aljuš je v letošnji sezoni z izjemnimi predstavami v mladinski ligi ter na svetovnem prvenstvu na Poljskem potrdil svoj talent. V konkurenci štiri leta starejših igralcev je postal tretji najboljši strelec turnirja in pomemben člen reprezentance, kar je še en dokaz njegovega izjemnega potenciala. Z njegovim podpisom smo dobili ne le vrhunskega mladega igralca, temveč tudi fanta, ki verjame v naše delo in vrednote. Odločitev, da svojo kariero nadaljuje v najtrofejnejšem rokometnem klubu v Sloveniji, je jasen signal njegove pripadnosti in ambicije. Prepričan sem, da bo Aljuš že v prihodnji sezoni pomemben del članske ekipe in da bo skupaj s soigralci prispeval k uresničitvi zastavljenih ciljev," pa je v klubski mikrofon dodal vršilec dolžnosti direktorja Nejc Ajdnik.