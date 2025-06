Rokometni prvoligaš Celje Pivovarna Laško je podaljšal sodelovanje z vratarjem Galom Gaberškom. Kot so sporočili iz kluba, bo Gaberšek v Celju po novem branil do konca sezone 2027/28.

"S 163 uradnimi nastopi in tremi zadetki v članskem dresu velja Gal Gaberšek za enega najzvestejših in najbolj prepoznavnih obrazov naše ekipe. Njegova zgodba odraža vizijo RK Celje Pivovarna Laško - doma vzgojeni talent, predano delo, nepopustljiv značaj in srce, ki bije za klub," so zapisali v RK Celje Pivovarna Laško.

"Vesel in ponosen sem, da smo s klubom dosegli dogovor o podaljšanju pogodbe. Rad bi se iskreno zahvalil klubu za priložnost in izkazano zaupanje. Počaščen sem, da mi omogočajo nadaljnji razvoj in rast v okolju, ki mi veliko pomeni. Pred nami je obdobje, polno izzivov in trdega dela. Prepričan sem, da bo projekt, ki so si ga v klubu zastavili, uspešen. Verjamem tudi, da nam bo s skupnimi močmi uspelo vrniti celjski rokomet tja, kamor spada," pa je povedal Gal Gaberšek.